Ответственность за буллинг могут увеличить до одного года: Раде хочет усилить ответственность

Срок привлечения к админнаказанию может быть увеличен с 3 месяцев до одного года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подкомитеты Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций провели заседание с участием народных депутатов, представителей центральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

В частности, подкомитет по вопросам высшего образования рассмотрел законопроект 14127 от 17.10.2025 «О внесении изменений в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения сроков наложения административного взыскания за правонарушения по буллингу (травле) участника образовательного процесса».

По результатам обсуждения народные депутаты предложили Комитету рекомендовать Верховной Раде принять документ за основу.

В пояснительной записке к документу указано, что анализ судебных дел по буллингу (травле) участника образовательного процесса показал: на сегодняшний день существует проблема, когда часть дел закрывается судами из-за истечения сроков наложения административного взыскания. Иными словами, истекает период, в течение которого лицо (обидчик) может быть привлечено к административной ответственности, что приводит к фактическому избеганию наказания и может стать причиной совершения новых правонарушений.

В частности, согласно статье 254 Кодекса Украины об административных правонарушениях, протокол об административном правонарушении, в случае его оформления, составляется не позже чем через 24 часа с момента выявления лица, которое совершило правонарушение, в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, привлекаемому к ответственности.

Согласно положениям статьи 38 КУоАП, срок наложения административного взыскания за правонарушения по статье 173-4 КУоАП составляет три месяца со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении — не позже чем через три месяца со дня его выявления.

Однако, как отмечают инициаторы, трехмесячный срок с учетом прохождения всех бюрократических процедур, загруженности судов и времени рассмотрения дела является недостаточным.

На эту проблему неоднократно обращал внимание и Образовательный омбудсмен Украины в своих публикациях в соцсетях и на официальном сайте службы.

По данным Государственной судебной администрации Украины и анализу Службы образовательного омбудсмена, количество закрытых дел по буллингу из-за истечения сроков наложения взыскания составила:

в 2019 году: 14,5% (36 дел); в 2020 году: 24% (64 дела); в 2021 году: 11% (33 дела); в 2022 году: 32,8% (41 дело); в 2023 году: 9,5% (21 дело); в 2024 году: 10,5% (27 дел).

«Анализ судебных решений из Единого государственного реестра судебных решений показывает, что, например, в период с января по октябрь 2025 года (по крайней мере 21 дело) суды закрыли производство по административным правонарушениям по статье 173-4 КУоАП на основании пункта 7 части первой статьи 247 КУоАП из-за истечения к моменту рассмотрения сроков, предусмотренных частью второй статьи 38 КУоАП», — отмечают инициаторы.

Таким образом, подчеркивают депутаты, приведенные данные свидетельствуют, что трехмесячный срок не всегда достаточен для рассмотрения дела о буллинге. Часто его не хватает для завершения производства — от составления протокола до вынесения судебного постановления.

«Учитывая это, можно сделать вывод, что срок в три месяца для наложения административного взыскания за буллинг является слишком коротким. В то же время сроки привлечения к ответственности не должны быть чрезмерно длинными, поскольку все это время нарушитель фактически остается ненаказанным и может продолжать травлю», — подчеркивают народные депутаты.

В итоге предлагается установить срок не менее одного года путем внесения изменений в часть шестую статьи 38 КУоАП — по аналогии с нормой о привлечении к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.