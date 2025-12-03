  1. Законодавство
Законопроєкт про інформування громадян щодо доступу третіх осіб до їхніх даних рекомендують доопрацювати

09:59, 3 грудня 2025
Комітет Ради розглянув ключові законопроєкти у сфері цифровізації та рекомендував доопрацювати частину з них.
2 грудня відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, на якому народні депутати розглянули низку важливих законодавчих ініціатив у сфері електронного врядування, трудових відносин та організації судового процесу.

Законопроєкт 14197 — про нагляд у сфері електронних комунікацій під час НС та воєнного стану

Документ спрямований на вдосконалення процедури державного контролю за дотриманням законодавства в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

Врахувавши позиції профільних асоціацій, Комітет рекомендував Верховній Раді за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні повернути його автору на доопрацювання.

Законопроєкт 14118 — про інформування правоволодільців щодо доступу до їхніх даних

Мета законопроєкту — забезпечити право громадян знати, коли треті особи отримують доступ до їхньої інформації у публічних електронних реєстрах, підвищити прозорість та запобігти зловживанням.

Члени Комітету, підтримуючи таку законодавчу ініціативу, вирішили рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти цей законопроект за основу з доопрацюванням його положень до ІІ читання відповідно до положень статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

Законопроєкт 14141 — про електронний документообіг при працевлаштуванні

Документ відкриває можливість укладати трудові договори в електронній формі з використанням КЕП, без потреби подавати паперові документи, що посвідчують особу.

Депутати відзначили позитивний соціальний ефект від запровадження цієї норми, проте звернули увагу на необхідність врахування зауважень до тексту проєкту.

Законопроєкт 13448 — щодо удосконалення організаційного забезпечення судового процесу

Проєкт вдосконалює організаційне забезпечення судового процесу. Комітет загалом підтримав його, але також наголосив на доопрацюванні окремих положень.

Верховна Рада України

