Законопроект об информировании граждан о доступе третьих лиц к их данным рекомендуют доработать

09:59, 3 декабря 2025
Комитет Рады рассмотрел ключевые законопроекты в области цифровизации и рекомендовал доработать часть из них
2 декабря состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, на котором народные депутаты рассмотрели ряд важных законодательных инициатив в сфере электронного управления, трудовых отношений и организации судебного процесса.

Законопроект 14197 — о надзоре в сфере электронных коммуникаций во время ЧС и военного положения

Документ направлен на совершенствование процедуры государственного контроля за соблюдением законодательства в условиях чрезвычайного или военного положения.

Учитывая позиции профильных ассоциаций, Комитет рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении вернуть его автору на доработку.

Законопроект 14118 — об информировании правообладателей о доступе к их данным

Цель законопроекта — обеспечить право граждан знать, когда третьи лица получают доступ к их информации в публичных электронных реестрах, повысить прозрачность и предотвратить злоупотребления.

Члены Комитета, поддерживая такую законодательную инициативу, решили рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять этот законопроект за основу с доработкой его положений ко второму чтению в соответствии со статьей 116 Регламента Верховной Рады Украины.

Законопроект 14141 — об электронном документообороте при трудоустройстве

Документ открывает возможность заключать трудовые договоры в электронной форме с использованием КЭП, без необходимости подавать бумажные документы, удостоверяющие личность.

Депутаты отметили положительный социальный эффект от внедрения этой нормы, однако указали на необходимость учета замечаний к тексту проекта.

Законопроект 13448 — об усовершенствовании организационного обеспечения судебного процесса

Проект совершенствует организационное обеспечение судебного процесса. Комитет в целом поддержал его, но также подчеркнул необходимость доработки отдельных положений.

