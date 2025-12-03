  1. Законодавство
Законопроект про Держбюджет-2026: Бюджетний комітет розгляне питання щодо підвищення зарплат вчителям — Сергій Бабак

12:29, 3 грудня 2025
У 2026 році у вчителів може бути нова структура окладу і надбавок.
Фото: ukrinform.com
Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що бюджетний комітет у рамках підготовки законопроекту про Держбюджет-2026 до другого читання розгляне питання щодо підвищення зарплат вчителям.

Він зазначив, що без зміни навантаження вийти на три мінімальні зарплати для вчителів – неможливо.

«Ми можемо скільки завгодно хотіти більшого окладу й менших надбавок, але без структурних змін система просто не витримає.

Саме тому ми говорили про три взаємопов’язані і послідовні кроки:

1. зміна структури оплати праці

2. збільшення педагогічного навантаження

3. збільшення мінімального окладу до 26 000 грн», - сказав він.

Сергій Бабак підкреслив, що перший крок не викликав особливих питань, на відміну від другого, через який розпочалися палкі дискусії.

«Якщо не робити другий крок, то максимально можливий компроміс:

▪️ нова структура окладу і надбавок (як ми планували)

▪️ 18 годин навантаження

▪️ 2,5 мінімальні зарплати

Це не дасть нам вийти на 3 мінімальні зарплати в розумній перспективі, але дасть суттєве підвищення заробітної плати, найбільше його відчують молоді вчителі.

Для цього потрібно додати 4,8 млрд грн до нашого бюджету.

Фракція підтримала, Мінфін підтримав. Бюджетний комітет зараз збереться. Впевнений, підтримка буде.

Через декілька годин – голосування в залі Верховної Ради за бюджет в цілому», - додав він.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, комітет Ради підтримав Бюджет 2026 до другого читання, у якому:

  • Навантаження залишається 18 годин
  • З січня 2026 року посадові оклади вчителів зростуть на 30%
  • На зарплати вчителям в 2026 році закладено рекордне збільшення в 57,8 млрд грн.

