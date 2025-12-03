  1. Законодательство
Законопроект о Госбюджете-2026: Бюджетный комитет рассмотрит вопрос о повышении зарплат учителям — Сергей Бабак

12:29, 3 декабря 2025
В 2026 году у учителей может появиться новая структура оклада и надбавок.
Фото: ukrinform.com
Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что бюджетный комитет в рамках подготовки законопроекта о Госбюджете-2026 ко второму чтению рассмотрит вопрос о повышении зарплат учителям.

Он отметил, что без изменения нагрузки выйти на три минимальные зарплаты для учителей — невозможно.

«Мы можем сколько угодно хотеть большего оклада и меньших надбавок, но без структурных изменений система просто не выдержит.

Именно поэтому мы говорили о трех взаимосвязанных и последовательных шагах:

1. изменение структуры оплаты труда

2. увеличение педагогической нагрузки

3. увеличение минимального оклада до 26 000 грн», — сказал он.

Сергей Бабак подчеркнул, что первый шаг не вызвал особых вопросов, в отличие от второго, из-за которого начались жаркие дискуссии.

«Если не делать второй шаг, то максимально возможный компромисс:

▪️ новая структура оклада и надбавок (как мы планировали)

▪️ 18 часов нагрузки

▪️ 2,5 минимальные зарплаты

Это не позволит нам выйти на 3 минимальные зарплаты в разумной перспективе, но даст существенное повышение заработной платы, больше всего его почувствуют молодые учителя.

Для этого нужно добавить 4,8 млрд грн к нашему бюджету.

Фракция поддержала, Минфин поддержал. Бюджетный комитет сейчас соберется. Уверен, поддержка будет.

Через несколько часов — голосование в зале Верховной Рады за бюджет в целом», — добавил он.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, комитет Рады поддержал Бюджет 2026 ко второму чтению, в котором:

• Нагрузка остается 18 часов
• С января 2026 года должностные оклады учителей вырастут на 30%
• На зарплаты учителям в 2026 году заложено рекордное увеличение на 57,8 млрд грн.

