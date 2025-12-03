  1. В Украине
  2. / Фото

В Киеве впервые эвакуировали мотоцикл — оставили возле остановки общественного транспорта, фото

12:09, 3 декабря 2025
Мотоцикл оставили прямо возле остановки общественного транспорта недалеко от Центрального вокзала.
В Киеве впервые эвакуировали мотоцикл — оставили возле остановки общественного транспорта, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве инспекция по парковке впервые временно задержала мотоцикл, оставленный прямо возле остановки общественного транспорта недалеко от Центрального вокзала. Об этом сообщил Департамент территориального контроля города Киева.

Нарушение ПДД 15.9 (е) — остановка ближе чем 30 метров от остановки общественного транспорта.

«А, как мы ранее отмечали, согласно ст. 265-4 КУоАП — это прямое основание для временного задержания транспортного средства.

Да, это касается и мотоциклов. И скутеров. И любого другого транспорта, который решил „припарковаться на минутку“,» — заявили в департаменте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Принципы внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны: нужны ли перемены

7 сентября 2025 года Премьер-министр Юлия Свириденко представила в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О принципах внутренней и внешней политики» с целью совершенствования принципов внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны. Насколько решающим будет этот проект во внутренней и внешней политике, покажут время и изменения в жизни государства и общества.

Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

Важные годовщины: Украина формирует календарь памятных дат на 2026-2027 годы

Комитет Верховной Рады поручил доработать проект Постановления о праздновании памятных дат.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]