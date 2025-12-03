Принципы внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны: нужны ли перемены

7 сентября 2025 года Премьер-министр Юлия Свириденко представила в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О принципах внутренней и внешней политики» с целью совершенствования принципов внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны. Насколько решающим будет этот проект во внутренней и внешней политике, покажут время и изменения в жизни государства и общества.

Обеспечение безопасного настоящего нашего государства всё больше актуализирует функционирование сферы национальной безопасности и обороны и её глобальное значение в государственных и социальных процессах.

Для выполнения функций исполнительной власти Кабинет Министров Украины инициировал обновление законодательной базы внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны.

Проект Закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О принципах внутренней и внешней политики» о совершенствовании принципов внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны N 13610 от 07.08.2025 г., представленный в Верховную Раду Украины Кабинетом Министров Украины, предназначен (как указано в Пояснительной записке) для укрепления национальной безопасности и обороны Украины с учётом основных тенденций развития текущей геополитической ситуации.

К проекту закона прилагаются: Пояснительная записка, сравнительная таблица, приложение, научное и экспертное заключение Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины, заключение Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межэтнических отношений, заключение Комитета Верховной Рады Украины по бюджету (бюджетная экспертиза).

Как отмечено в Пояснительной записке, проект содержит положения, касающиеся обязательств Украины в области европейской интеграции; прав и свобод, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод; затрагивающих предоставление равных прав и возможностей для женщин и мужчин, которые не противоречат правам Европейского союза и положениям источников международно-правовых обязательств Украины в области европейской интеграции. Также, что проект закона не содержит положений, содержащих риски совершения коррупционных и связанных с ними правонарушений; создавать основания для дискриминации.

В частности, финансовое и экономическое обоснование проекта указывает, что его реализация не потребует дополнительных расходов из государственных или местных бюджетов Украины.

Также подчеркивается, что проект закона не требует общественного обсуждения и общественных консультаций, не касается функционирования местного самоуправления, прав и интересов территориальных сообществ, местного и регионального развития, социальной и трудовой сферы, прав лиц с инвалидностью, функционирования и использования украинского языка как государственного.

В частности, в научном и экспертном заключении Главного научно-экспертного управления Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады Украины обсуждается масштаб реализации ряда законодательных инициатив и их влияние на современность и перспективы государственного управления.

В частности, подчёркивается, что право, как нормативный правовой акт высшей правовой силы, должен долгое время регулировать наиболее важные социальные отношения, и «поэтому его нормативные правовые предписания должны формулироваться так, чтобы, если возможно, охватывать максимально возможные варианты дальнейшего развития социальных отношений».

Основные замечания касаются следующих юридических определений внутренней политики государства в области национальной безопасности и обороны:

- принцип «восстановления своей территориальной целостности в межах международно признанной государственной границы Украины» (пункт 3 части 1 статьи 6 Закона с изменениями в проекте):

Отмечается, что принципы внутренней политики государства в области национальной безопасности и обороны должны основываться на устойчивости и иметь долгосрочное значение, поэтому такой принцип, как обеспечение территориальной целостности государства в пределах государственной границы, а не её восстановление, будет считаться наиболее приемлемым в законодательстве.

- использование понятий «силы безопасности и обороны», «силы обороны» (пункты 5–7, 9 части 1 статьи 6 Закона с изменениями), «сектор безопасности и обороны» (пункты 3, 8, 10 части 1 статьи 6 Закона с изменениями).

Подчеркивается, что в Законе Украины «О национальной безопасности Украины» введены и используются понятия «силы безопасности», «силы обороны», «сектор безопасности и обороны». Таким образом, согласно положениям проекта закона, силами обороны являются Вооружённые Силы Украины, а также другие военные формирования, правоохранительные и разведывательные органы, специальные органы с правоохранительными функциями, которым поручены функции обеспечения обороны государства Конституцией и законами Украины (пункт 18 части 1 статьи 1 Закона Украины «О национальной безопасности Украины»), а силы безопасности — это правоохранительные и разведывательные органы, государственные органы специального назначения с правоохранительными функциями, силы гражданской обороны и другие органы, возложенные по обеспечению национальной безопасности Украины Конституцией и законами Украины (пункт 17 части 1 статьи 1 Закона Украины «О национальной безопасности Украины»).

Следует также учитывать, что «силы обороны включают не только военные формирования, но и правоохранительные и разведывательные органы, специальные органы с правоохранительными функциями, которым поручены функции обеспечения обороны государства Конституцией и законами Украины, которые также могут принадлежать силам безопасности». Деятельность таких органов может регулироваться специальными законодательными актами, которые определяют принципы их деятельности и направления государственной политики в отношении этих органов (например, законы Украины «О Службе безопасности Украины», «О Национальной полиции», «О Государственном бюро расследований» и др.).

- принцип «обеспечения постепенного перехода Вооружённых Сил Украины и других компонентов Вооружённых сил на контрактную основу, прежде всего по специальностям, определяющим боеспособность подразделений в соответствии с принципом обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время военной службы, а также военнослужащих из числа лиц с инвалидностью, способных к дальнейшей военной службе в случаях предусмотрено законом».

По этому принципу стоит отметить ряд замечаний, в частности: а) целесообразность/нецелесообразность перехода на набор всех сил обороны на контрактной основе; б) указание органов, в отношении которых должны осуществляться направления государственной политики в области национальной безопасности и обороны; в) для обеспечения единообразия законодательной терминологии для обозначения одних и тех же явлений, а также отдельных государственных институтов, одни и те же понятия должны использоваться в тексте законодательных актов, что обеспечит их единообразное толкование.

- «оснащение Вооружённых сил Украины и других подразделений сил обороны и сил безопасности новейшим вооружением и военной техникой...» (Пункт 7 части 1 статьи 6 Закона с изменениями, внесёнными проектом закона). Эта политика «может не распространяться на все подразделения сил обороны и безопасности».

- включать защиту прав, свобод и законных интересов граждан Украины, борьбу с дискриминацией и гендерным насилием, а также восстановление равных прав и возможностей для женщин и мужчин, нарушенных в условиях военного конфликта (пункт 11 части 1 статьи 6 Закона с изменениями в проекте).

Справедливо отмечается, что такой компонент должен быть не только часть внутренней политики государства в области национальной безопасности и обороны, но и соответствовать общим принципам внутренней политики государства и содержаться в части 2 ст. 11 Закона.

Комментарии по этому принципу также выражаются в Заключении Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межэтнических отношений, а именно «формулировка, содержащаяся в проекте закона о защите прав, свобод и законных интересов только граждан Украины, ограничивает права иностранцев и лиц без гражданства, которые, например, участвуют в защите суверенитета и территории целостность Украины». Кстати, положения статьи 26 Конституции Украины предусматривают, что иностранцы и лица без гражданства, легально находящиеся в Украине, пользуются теми же правами и свободами, а также несут те же обязательства, что и граждане Украины.

Авторы проекта закона также обратили внимание на принцип «обеспечения равных прав и возможностей для женщин и мужчин во время военной службы», который необходимо координировать с учётом особенностей женского военного долга.

Для справки: статья 1 Закона Украины «О военной службе и военной службе» гласит, что «женщины выполняют военный долг на равных с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством о защите материнства и детства, а также запретом дискриминации по признаку пола)...».

Также отмечалось, что совершенствование использования терминологического аппарата (государственная власть; обеспечение жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства и т.д.) требует не меньшего внимания в проекте.

Для расширения охват этой темы и при рассмотрении этого законопроекта мы также обратились к анализу угроз национальной безопасности в сфере внутренней политики в 2025 году, опубликованному в аналитическом отчёте Национального института стратегических исследований. Участники данного проекта оценивали дестабилизирующий потенциал угроз и вероятность их реализации. Оценки экспертов, в целом, коррелируют с данными социологических опросов. Также впервые был проведён отдельный опрос Чат-боты, использующие искусственный интеллект.

В частности, предоставленные данные касаются выявления угроз в: области военной безопасности; систему государственного управления и политические процессы; правительство и общество; социальные процессы и явления; социально-экономическая сфера.

Наибольшая негативная динамика роста угрозы наблюдается в социальных процессах и явлениях, а также в социально-экономической сфере. В то же время эксперты считают, что в области военной безопасности внутренние политические риски снизились по сравнению с 2024 годом, вернувшись к уровню, близкому к 2023 году. В 2025 году угрозы, вызванные усилиями России по дестабилизации ситуации в Украине и подрыву внутренней устойчивости, считаются актуальными.

По мнению экспертов, общество последовательно сохраняет довольно критическое отношение к большинству государственных институтов, что также можно рассматривать как хроническую угрозу национальной безопасности в сфере внутренней политики.

Поэтому, учитывая динамику развития и изменения в государстве и обществе в условиях военного положения, принципы национальной безопасности Украины требуют повышенного внимания и соблюдения.

Автор: Марина Микулина

