  1. В мире

Германия создает специальное полицейское подразделение для борьбы с дронами

10:36, 3 декабря 2025
Правительство выделило более 100 млн евро на системы обнаружения и нейтрализации беспилотников.
Германия создает специальное полицейское подразделение для борьбы с дронами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о формировании нового подразделения федеральной полиции, которое будет специализироваться на обнаружении и обезвреживании дронов. Об этом пишет Politico.

Подразделение войдет в состав национальных сил специальных операций полиции, будет иметь до 130 офицеров и сможет оперативно перебрасываться в любую точку страны. Об этом Добриндт заявил на мероприятии вблизи Берлина.

На технику для борьбы с дронами (датчики, глушилки, системы перехвата и сбивания) в бюджете 2025-2026 годов предусмотрено более 100 миллионов евро. Оборудование будут закупать у немецких и израильских производителей, новые контракты планируют заключить в ближайшие месяцы.

«Мы создаем четкую структуру для обнаружения, перехвата и, при необходимости, сбивания дронов. Гибридные угрозы, в частности использование беспилотников, мы воспринимаем серьезно», — подчеркнул министр.

На этой неделе министры внутренних дел федеральных земель должны решить вопрос создания совместного федерально-земельного центра противодействия дронам с участием полиции и бундесвера.

По данным немецких спецслужб, в этом году зафиксированы сотни подозрительных полетов беспилотников возле военных объектов, казарм и критической инфраструктуры. Власти отмечают рост использования коммерческих дронов для шпионажа и гибридных операций в Европе, хотя прямых доказательств причастности конкретных государств пока нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Германия дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принципы внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны: нужны ли перемены

7 сентября 2025 года Премьер-министр Юлия Свириденко представила в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О принципах внутренней и внешней политики» с целью совершенствования принципов внутренней политики в сферах национальной безопасности и обороны. Насколько решающим будет этот проект во внутренней и внешней политике, покажут время и изменения в жизни государства и общества.

Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

Важные годовщины: Украина формирует календарь памятных дат на 2026-2027 годы

Комитет Верховной Рады поручил доработать проект Постановления о праздновании памятных дат.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

Работа для иностранцев в Украине по-новому — как законодатели хотят отменить старые разрешения и ввести единый документ

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы сразу три законопроекта, которые предусматривают существенное обновление правил трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]