Германия создает специальное полицейское подразделение для борьбы с дронами

Правительство выделило более 100 млн евро на системы обнаружения и нейтрализации беспилотников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о формировании нового подразделения федеральной полиции, которое будет специализироваться на обнаружении и обезвреживании дронов. Об этом пишет Politico.

Подразделение войдет в состав национальных сил специальных операций полиции, будет иметь до 130 офицеров и сможет оперативно перебрасываться в любую точку страны. Об этом Добриндт заявил на мероприятии вблизи Берлина.

На технику для борьбы с дронами (датчики, глушилки, системы перехвата и сбивания) в бюджете 2025-2026 годов предусмотрено более 100 миллионов евро. Оборудование будут закупать у немецких и израильских производителей, новые контракты планируют заключить в ближайшие месяцы.

«Мы создаем четкую структуру для обнаружения, перехвата и, при необходимости, сбивания дронов. Гибридные угрозы, в частности использование беспилотников, мы воспринимаем серьезно», — подчеркнул министр.

На этой неделе министры внутренних дел федеральных земель должны решить вопрос создания совместного федерально-земельного центра противодействия дронам с участием полиции и бундесвера.

По данным немецких спецслужб, в этом году зафиксированы сотни подозрительных полетов беспилотников возле военных объектов, казарм и критической инфраструктуры. Власти отмечают рост использования коммерческих дронов для шпионажа и гибридных операций в Европе, хотя прямых доказательств причастности конкретных государств пока нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.