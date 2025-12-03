  1. У світі

Німеччина створює спеціальний поліцейський підрозділ для боротьби з дронами

10:36, 3 грудня 2025
Уряд виділив понад 100 млн євро на системи виявлення та нейтралізації безпілотників.
Німеччина створює спеціальний поліцейський підрозділ для боротьби з дронами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт оголосив про формування нового підрозділу федеральної поліції, який спеціалізуватиметься на виявленні та знешкодженні дронів. Про це пише Politico.

Підрозділ увійде до складу національних сил спеціальних операцій поліції, матиме до 130 офіцерів і зможе оперативно перекидатися в будь-яку точку країни. Про це Добріндт заявив на заході поблизу Берліна.

На техніку для боротьби з дронами (датчики, глушилки, системи перехоплення та збиття) у бюджеті 2025–2026 років передбачено понад 100 мільйонів євро. Обладнання закуповуватимуть у німецьких та ізраїльських виробників, нові контракти планують укласти найближчими місяцями.

«Ми створюємо чітку структуру для виявлення, перехоплення і, за потреби, збиття дронів. Гібридні загрози, зокрема використання безпілотників, ми сприймаємо серйозно», — наголосив міністр.

Цього тижня міністри внутрішніх справ федеральних земель мають вирішити питання створення спільного федерально-земельного центру протидії дронам за участю поліції та бундесверу.

За даними німецьких спецслужб, цього року зафіксовано сотні підозрілих польотів безпілотників біля військових об’єктів, казарм і критичної інфраструктури. Влада зазначає зростання використання комерційних дронів для шпигунства та гібридних операцій у Європі, хоча прямих доказів причетності конкретних держав поки що немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Німеччина дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада запланувала повернутися до розгляду законопроекту про оплату праці працівників судів

Законопроект пропонує комплексне оновлення оплати праці працівників судів, прив’язане до окладів суддів.

Квартира-привид і авто-фантом: ВАКС розкрив ілюзії необґрунтованих активів у декларації про доходи поліцейського

Жодні вигадки та непідтверджені боргові зобов’язання не зупинять конфіскацію – позиція суду.

Засади внутрішньої політики у сферах національної безпеки і оборони: чи є потреба у змінах

До Верховної Ради України 7 вересня 2025 р. від Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко подано проєкт закону про внесення змін до статті 6 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» щодо удосконалення засад внутрішньої політики у сферах національної безпеки і оборони. Наскільки цей проєкт матиме вирішальне значення у внутрішній і зовнішній політиці свідчитиме час та зміни у житті держави і суспільства.

Вирок скасований через ChatGPT: Верховний Суд обговорив стандарти доброчесності та використання ШІ

Верховний Суд повідомив про початок обговорення можливості інтеграції курсів Ради Європи HELP до освітніх програм із акцентом на академічну доброчесність та правові аспекти застосування штучного інтелекту у науковій діяльності.

Важливі річниці: Україна формує календар пам’ятних дат на 2026-2027 роки

Комітет Верховної Ради доручив допрацювати проєкт Постанови про відзначення пам’ятних дат.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]