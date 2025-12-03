Німеччина створює спеціальний поліцейський підрозділ для боротьби з дронами

Уряд виділив понад 100 млн євро на системи виявлення та нейтралізації безпілотників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт оголосив про формування нового підрозділу федеральної поліції, який спеціалізуватиметься на виявленні та знешкодженні дронів. Про це пише Politico.

Підрозділ увійде до складу національних сил спеціальних операцій поліції, матиме до 130 офіцерів і зможе оперативно перекидатися в будь-яку точку країни. Про це Добріндт заявив на заході поблизу Берліна.

На техніку для боротьби з дронами (датчики, глушилки, системи перехоплення та збиття) у бюджеті 2025–2026 років передбачено понад 100 мільйонів євро. Обладнання закуповуватимуть у німецьких та ізраїльських виробників, нові контракти планують укласти найближчими місяцями.

«Ми створюємо чітку структуру для виявлення, перехоплення і, за потреби, збиття дронів. Гібридні загрози, зокрема використання безпілотників, ми сприймаємо серйозно», — наголосив міністр.

Цього тижня міністри внутрішніх справ федеральних земель мають вирішити питання створення спільного федерально-земельного центру протидії дронам за участю поліції та бундесверу.

За даними німецьких спецслужб, цього року зафіксовано сотні підозрілих польотів безпілотників біля військових об’єктів, казарм і критичної інфраструктури. Влада зазначає зростання використання комерційних дронів для шпигунства та гібридних операцій у Європі, хоча прямих доказів причетності конкретних держав поки що немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.