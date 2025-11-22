  1. Фото
РФ атаковала пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией — работу временно остановлено, фото

08:12, 22 ноября 2025
В результате атаки дронов повреждена инфраструктура комплекса, а пункт пропуска приостановил работу для ликвидации последствий.
В ночь на 22 ноября 2025 года российские беспилотники нанесли удары по инфраструктуре пункта пропуска «Орловка» на границе с Румынией. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Работа международного пункта пропуска временно приостановлена. Специалисты уже проводят все необходимые мероприятия для ликвидации последствий обстрелов и восстановления функционирования комплекса.

Путешественников просят пользоваться другими ближайшими пунктами пересечения границы.

