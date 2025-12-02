Работа для иностранцев в Украине по-новому — как законодатели хотят отменить старые разрешения и ввести единый документ

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы сразу три законопроекта, которые предусматривают существенное обновление правил трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства.

В условиях войны и экономического восстановления Украина сталкивается с необходимостью модернизации регулирования рынка труда. Дефицит кадров, внутренняя миграция, отток специалистов за границу и потребность в привлечении иностранных работников формируют запрос на обновление правовых механизмов.

«Судебно-юридическая газета» уже сообщала о предложенных изменениях, подчёркивая, что базовый документ вводит единый разрешительный документ на временное проживание и трудоустройство, который заменяет действующий разделённый порядок оформления разрешения на работу и вида на жительство.

На текущий момент действующее законодательство часто критикуют за чрезмерную бюрократичность, непрозрачность и несоответствие потребностям рынка. В этих условиях три новые инициативы направлены на формирование современных, понятных и конкурентных правил.

Обзор законопроектов

Законопроект №14211 от 14.11.2025

Проект предусматривает введение единого разрешения на временное проживание и трудоустройство, которое заменяет две отдельные процедуры — получение разрешения на работу и оформление вида на жительство. В пояснительной записке подчёркивается необходимость сокращения бюрократических процедур, привлечения иностранных специалистов и гармонизации норм с законодательством ЕС. Проект устанавливает электронную подачу заявлений, 30-дневный срок рассмотрения, административный сбор, основания для отказа и обязанность работодателя уведомлять о прекращении трудового договора. Сравнительная таблица фиксирует обновленные статьи, добавление статьи 56, цифровизацию процедуры и максимальный срок действия разрешения — до трёх лет.

Законопроект №14211-1 от 28.11.2025

Альтернативный проект усиливает акцент на привлечении иностранной рабочей силы для восстановления страны. В пояснительной записке выделены кадровый дефицит и необходимость упрощения доступа иностранцев к украинскому рынку труда. Текст повторяет концепцию единого разрешения, но предусматривает упрощённые условия для выпускников украинских вузов и расширяет список оснований для законного пребывания. Сравнительная таблица уточняет определение разрешения, сроки его действия, категории иностранцев и механизмы контроля.

Несмотря на различия в подходах, каждый законопроект предусматривает:

Установление института единого разрешения на временное проживание и трудоустройство, которое является единственным правовым основанием для оформления вида на временное проживание иностранца, осуществляющего трудовую деятельность или предоставляющего услуги по гиг-контракту. Совершенствование правового режима пребывания иностранцев, в частности через определение отдельных категорий лиц, осуществляющих трудовую деятельность и подлежащих оформлению единого разрешения, а также через установление расширенного перечня лиц, имеющих право на законное пребывание без оформления такого разрешения. К этой категории, в частности, относятся иностранцы, которые согласно пунктам 2, 7, 12, 14, 15 и 16 части седьмой статьи 42 Закона Украины «О занятости населения» имеют свободный доступ к рынку труда, то есть могут работать в Украине без получения разрешения на трудоустройство, а именно: Иностранцы, которые постоянно проживают в Украине, поскольку они приравниваются в правах к гражданам Украины в части трудоустройства; И ностранцы , получившие статус беженца или дополнительную (комплементарную) защиту — такие лица имеют право работать без отдельного разрешения; И ностранцы , признанные лицами, нуждающимися во временной защите; И ностранцы- военнослужащие Вооружённых Сил Украины; И ностранцы , обучающиеся в Украине по дневной форме, которые работают в период обучения в учебном заведении либо во время каникул; И ностранцы , работающие в представительствах иностранных компаний или иностранных банков, зарегистрированных в Украине.

Для иностранцев — выпускников украинских высших учебных заведений устанавливается дополнительный трёхмесячный срок пребывания после окончания обучения с целью оформления разрешения.

Нормативное определение оснований для выдачи вида на временное проживание, с учётом упрощения процедуры: вид на проживание выдаётся на основании поданного заявления, действующего медицинского страхования, трудового договора или гиг-контракта и подтверждения работодателем обязанности информировать о прекращении правоотношений. Устранено требование предварительного получения разрешения на применение труда для категорий лиц, имеющих свободный доступ к рынку труда. Установление нового порядка определения срока действия вида на временное проживание, который выдаётся на срок действия трудового договора или гиг-контракта, увеличенный на три месяца, но не более чем на три года. Комплексное регулирование процедуры предоставления разрешения в новой статье 56, которой предусмотрено:

– обязательность подачи документов в электронной форме через Единый государственный портал трудоустройства иностранцев;

– определение исчерпывающего перечня оснований для оставления заявления без движения и сроков их устранения;

– установление срока рассмотрения заявления до 30 календарных дней;

– определение чётких оснований для отказа в предоставлении разрешения и для последующего его аннулирования, а также аннулирования вида на проживание, в частности в случаях подачи недостоверных сведений, непредоставления работодателем информации, отсутствия трудоустройства более трёх месяцев или неуплаты ЕСВ;

– введение электронного выписки об условиях трудоустройства, являющейся составной частью вида на проживание.

Унификацию и детализацию правил въезда и выезда иностранцев, согласно которым вид на временное проживание признаётся основным документом, подтверждающим законность пребывания иностранца на территории Украины в случаях, связанных с трудоустройством, обучением и семейными обстоятельствами. Гармонизацию норм Закона Украины «О занятости населения», путём исключения положений о разрешении на применение труда иностранцев, уточнения круга лиц, имеющих свободный доступ к рынку труда, и определения единого разрешения как основного механизма допуска иностранцев к трудовой деятельности. Определение новых обязанностей работодателя, включая обязанность информировать уполномоченный орган о прекращении или изменении условий трудового договора в десятидневный срок, что является основанием для внесения изменений в выписку или обмена вида на проживание. Работодатель несёт ответственность за достоверность поданных данных. Расширение инструментов миграционного контроля, через уточнение оснований для отказа во въезде, сокращения срока пребывания и аннулирования вида на проживание, в том числе в связи с использованием недействительных документов, нарушением условий трудоустройства, непредоставлением предусмотренных уведомлений или вынесением решения о принудительном возвращении либо выдворении. Создание Единого государственного портала трудоустройства иностранцев, обеспечивающего подачу документов, информационное взаимодействие между государственными органами и работодателями, ведение реестра разрешений и видов на проживание и функционирование централизованной цифровой инфраструктуры в сфере трудоустройства иностранцев.

Оба зарегистрированных законопроекты предлагают комплексное обновление системы трудоустройства иностранцев, ориентированное на внедрение единого разрешения, цифровизацию и упорядочение процедур. Несмотря на различия в редакциях, законопроекты движутся в общем направлении — создание прозрачной, современной и предсказуемой модели регулирования.

Автор: Мария Долинская, юрист

