  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине планируют упростить трудоустройство иностранцев – в Раде зарегистрирован законопроект

16:40, 14 ноября 2025
Кабмин предлагает единое разрешение на проживание и работу для иностранцев.
В Украине планируют упростить трудоустройство иностранцев – в Раде зарегистрирован законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14211 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства», сообщил.

По данным представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука, законопроект имеет целью упростить процедуры выдачи видов на жительство и разрешений на работу для иностранцев и лиц без гражданства, привести их в соответствие со стандартами ЕС, в частности с Директивой (ЕС) 2024/1233 от 24 апреля 2024 года. Документ предлагает ввести единое разрешение на временное проживание и трудоустройство, которое позволит иностранцам и лицам без гражданства легально проживать и работать в Украине.

Изменения коснутся законов Украины «О занятости населения», «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус». Основные нововведения включают:

  • Создание Единого государственного веб-портала трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства. На портале работодатели будут размещать вакансии, доступные для иностранцев, а иностранцы смогут просматривать предложения. Получив предложение о работе, иностранец или лицо без гражданства сможет подать электронное заявление на единый разрешение через этот портал.
  • Государственная миграционная служба совместно с другими органами будет рассматривать заявления и принимать решения о предоставлении или отказе в едином разрешении. Положительное решение станет основанием для получения визы и въезда в Украину.
  • После въезда иностранец, которому предоставлено разрешение, подает оригиналы документов и биометрические данные для оформления вида на жительство.
  • Выделение отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства, которые будут иметь свободный доступ к рынку труда, и определение особенностей оформления видов на жительство для различных групп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины иностранец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]