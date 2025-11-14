В Украине планируют упростить трудоустройство иностранцев – в Раде зарегистрирован законопроект

Кабмин предлагает единое разрешение на проживание и работу для иностранцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14211 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства», сообщил.

По данным представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука, законопроект имеет целью упростить процедуры выдачи видов на жительство и разрешений на работу для иностранцев и лиц без гражданства, привести их в соответствие со стандартами ЕС, в частности с Директивой (ЕС) 2024/1233 от 24 апреля 2024 года. Документ предлагает ввести единое разрешение на временное проживание и трудоустройство, которое позволит иностранцам и лицам без гражданства легально проживать и работать в Украине.

Изменения коснутся законов Украины «О занятости населения», «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус». Основные нововведения включают:

Создание Единого государственного веб-портала трудоустройства иностранцев и лиц без гражданства. На портале работодатели будут размещать вакансии, доступные для иностранцев, а иностранцы смогут просматривать предложения. Получив предложение о работе, иностранец или лицо без гражданства сможет подать электронное заявление на единый разрешение через этот портал.

Государственная миграционная служба совместно с другими органами будет рассматривать заявления и принимать решения о предоставлении или отказе в едином разрешении. Положительное решение станет основанием для получения визы и въезда в Украину.

После въезда иностранец, которому предоставлено разрешение, подает оригиналы документов и биометрические данные для оформления вида на жительство.

Выделение отдельных категорий иностранцев и лиц без гражданства, которые будут иметь свободный доступ к рынку труда, и определение особенностей оформления видов на жительство для различных групп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.