В Україні планують спростити працевлаштування іноземців – у Раді зареєстровано законопроект

16:40, 14 листопада 2025
Кабмін пропонує єдиний дозвіл на проживання і роботу для іноземців.
В Україні планують спростити працевлаштування іноземців – у Раді зареєстровано законопроект
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №14211 «Про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства», повідомив.

За даними представника уряду в парламенті Тараса Мельничука, законопроект має на меті спростити процедури видачі посвідок на тимчасове проживання та дозволів на роботу для іноземців і осіб без громадянства, привести їх у відповідність до стандартів ЄС, зокрема до Директиви (ЄС) 2024/1233 від 24 квітня 2024 року. Документ пропонує запровадити єдиний дозвіл на тимчасове проживання та працевлаштування, який дозволить іноземцям і особам без громадянства легально проживати і працювати в Україні.

Зміни торкнуться законів України «Про зайнятість населення», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Основні нововведення включають:

  • Створення Єдиного державного веб-порталу працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. На порталі роботодавці розміщуватимуть вакансії, доступні для іноземців, а іноземці зможуть переглядати пропозиції. Отримавши пропозицію роботи, іноземець або особа без громадянства зможе подати електронну заяву на єдиний дозвіл через цей портал.
  • Державна міграційна служба спільно з іншими органами розглядатиме заяви та ухвалюватиме рішення про надання або відмову в єдиному дозволі. Позитивне рішення стане підставою для отримання візи та в’їзду в Україну.
  • Після в’їзду іноземець, якому надано дозвіл, подає оригінали документів і біометричні дані для оформлення посвідки на тимчасове проживання.
  • Виділення окремих категорій іноземців і осіб без громадянства, які матимуть вільний доступ до ринку праці, та визначення особливостей оформлення посвідок для різних груп.

Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України іноземець

