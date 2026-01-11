12 января во всех регионах будут применяться графики отключений света — Укрэнерго

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

В понедельник, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщили в Укрэнерго.

Причина введения ограничительных мер — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу уточняйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — добавили в компании.

