12 января во всех регионах будут применяться графики отключений света — Укрэнерго
18:50, 11 января 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Фото: freepik.com
В понедельник, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщили в Укрэнерго.
Причина введения ограничительных мер — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу уточняйте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — добавили в компании.
