В Высшем совете правосудия обсудили возможность проведения Съезда судей онлайн: мнения разделились

В ВСП обсудили возможность проведения Съезда судей онлайн: часть членов поддерживает цифровой формат, другие предупреждают о рисках кибератак и сложности тайного голосования.

Члены Высшего совета правосудия приняли участие в рабочей встрече, посвященной обсуждению возможности проведения Съезда судей Украины в онлайн-формате. В обсуждении также участвовали представители Министерства юстиции.

Скепсис относительно онлайн-формата

С одной стороны, во ВСП высказались «против»:

заявили, что проведение Съезда онлайн в условиях военного положения и рисков кибератак может быть небезопасным. Там также подчеркнули консервативность судебного сообщества и возможный низкий уровень доверия к новому формату. Кроме того, создание защищенной цифровой платформы может потребовать значительных финансовых ресурсов, что в текущих условиях может быть нецелесообразно.

С другой стороны, были аргументы «за»:

идею онлайн-Съезда поддерживает, однако обращают внимание на сложность обеспечения тайного голосования в электронном формате, которое требуется законом при избрании судей Конституционного Суда, членов ВСП и Совета судей.

Кроме того, Дорожная карта по вопросам верховенства права допускает онлайн-формат только как исключение — если проведение Съезда офлайн невозможно. На данный момент такая возможность существует.

Также рассматривается смешанная модель:

офлайн-обсуждение,

онлайн-голосование,

что могло бы привлечь максимальное количество судей. В то же время необходимо выяснить, признает ли судебное сообщество легитимность такого механизма.

Во ВСП также отмечают, что нужно иметь четкие ответы на вопросы практической реализации онлайн-голосования — его безопасности, гарантий тайности и возможности проверки достоверности результатов.

В Совете также допустили возможность пересмотра требования о тайном голосовании, поскольку открытое голосование упростило бы техническую организацию процесса и позволило бы более надежно проверять результаты. Однако следует продумать механизмы защиты делегатов от возможного внешнего давления.

Следующие шаги и международный опыт

Руководитель подразделения юридических и политических консультаций проекта GIZ Ukraine «Укрепление соответствия Украины стандартам ЕС в сфере верховенства права» (3*E4U) Артем Шаипов сообщил, что уже проведены консультации с Комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политики и Советом судей. Планируется встреча с экспертами из Латвии, которые имеют опыт проведения онлайн-съездов и сталкивались с кибератаками.

Собранные предложения помогут оценить необходимые ресурсы и определить принципы построения платформы.

Эксперт проекта Дмитрий Люшин подчеркнул, что главный вызов — обеспечение надежного тайного голосования. Остальные технические модули уже протестированы и частично интегрированы в судебные информационные системы.

На данный момент окончательного решения относительно формата Съезда судей нет.

