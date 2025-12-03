  1. В Україні
  2. / Суд інфо

У Вищій раді правосуддя обговорили можливість проведення З’їзду суддів онлайн: думки розділилися

12:06, 3 грудня 2025
У ВРП обговорили можливість проведення З’їзду суддів онлайн: частина членів підтримує цифровий формат, інші попереджають про ризики кібератак і складність таємного голосування.
У Вищій раді правосуддя обговорили можливість проведення З’їзду суддів онлайн: думки розділилися
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Члени Вищої ради правосуддя взяли участь у робочій зустрічі, присвяченій обговоренню можливості проведення З’їзду суддів України в онлайн-форматі. Також в обговоренні брали участь представники Міністерства юстиції.

Скепсис щодо онлайн-формату

З одного боку у ВРП «проти»:

зазначили, що проведення З’їзду онлайн, зважаючи на воєнний стан та ризики кібератак. Там також підкреслили консервативність суддівської спільноти й можливий низький рівень довіри до нового формату. Крім того, створення безпечної цифрової платформи може вимагати значних фінансових ресурсів, що в нинішніх умовах може бути недоцільним.

З іншого боку були аргументи «за»:

ідею онлайн-з’їзду підтримують, проте звернули увагу на складність забезпечення таємного електронного голосування, яке вимагає закон при обранні суддів КСУ, членів ВРП та Ради суддів.

Крім того, Дорожня карта з питань верховенства права допускає онлайн-формат лише як виняток, якщо офлайн-проведення неможливе. Нині ж така можливість є.

Також розглядають змішану модель:

  • офлайн-обговорення,
  • онлайн-голосування,

що допоможе залучити максимальну кількість суддів. Водночас необхідно з’ясувати, чи визнає суддівська спільнота легітимність такого механізму.

Також у ВРП вказують, що потрібно також мати чіткі відповіді на питання практичної реалізації онлайн-голосування — його безпечності, гарантування таємності та можливості перевірки достовірності результатів.

У Раді також припустили можливість перегляду вимоги щодо таємного голосування, адже такий підхід суттєво спростив би технічну сторону організації голосування та дозволив би більш надійно перевіряти його результати. Водночас необхідно продумати механізми захисту делегатів від можливого зовнішнього впливу

Наступні кроки та міжнародний досвід

У свою чергу керівник підрозділу юридичних та політичних консультацій проєкту GIZ Ukraine «Посилення відповідності України стандартам ЄС у сфері верховенства права» (3*E4U) Артем Шаіпов повідомив, що вже проведено переговори з Комітетом Верховної Ради з питань правової політики і Радою суддів. Планується консультація з експертами Латвії, які мають досвід онлайн-з’їздів та протидії кібератакам.

Зібрані пропозиції мають допомогти оцінити необхідні ресурси та визначити принципи побудови платформи.

Експерт проєкту Дмитро Люшін наголосив, що найбільший виклик — забезпечення надійного таємного голосування. Інші технічні модулі вже протестовано та частково інтегровано в судові інформаційні системи.

Наразі остаточного рішення щодо формату З’їзду суддів немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

З'їзд суддів ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада запланувала повернутися до розгляду законопроекту про оплату праці працівників судів

Законопроект пропонує комплексне оновлення оплати праці працівників судів, прив’язане до окладів суддів.

Квартира-привид і авто-фантом: ВАКС розкрив ілюзії необґрунтованих активів у декларації про доходи поліцейського

Жодні вигадки та непідтверджені боргові зобов’язання не зупинять конфіскацію – позиція суду.

Засади внутрішньої політики у сферах національної безпеки і оборони: чи є потреба у змінах

До Верховної Ради України 7 вересня 2025 р. від Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко подано проєкт закону про внесення змін до статті 6 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» щодо удосконалення засад внутрішньої політики у сферах національної безпеки і оборони. Наскільки цей проєкт матиме вирішальне значення у внутрішній і зовнішній політиці свідчитиме час та зміни у житті держави і суспільства.

Вирок скасований через ChatGPT: Верховний Суд обговорив стандарти доброчесності та використання ШІ

Верховний Суд повідомив про початок обговорення можливості інтеграції курсів Ради Європи HELP до освітніх програм із акцентом на академічну доброчесність та правові аспекти застосування штучного інтелекту у науковій діяльності.

Важливі річниці: Україна формує календар пам’ятних дат на 2026-2027 роки

Комітет Верховної Ради доручив допрацювати проєкт Постанови про відзначення пам’ятних дат.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]