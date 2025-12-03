У Вищій раді правосуддя обговорили можливість проведення З’їзду суддів онлайн: думки розділилися

У ВРП обговорили можливість проведення З’їзду суддів онлайн: частина членів підтримує цифровий формат, інші попереджають про ризики кібератак і складність таємного голосування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Члени Вищої ради правосуддя взяли участь у робочій зустрічі, присвяченій обговоренню можливості проведення З’їзду суддів України в онлайн-форматі. Також в обговоренні брали участь представники Міністерства юстиції.

Скепсис щодо онлайн-формату

З одного боку у ВРП «проти»:

зазначили, що проведення З’їзду онлайн, зважаючи на воєнний стан та ризики кібератак. Там також підкреслили консервативність суддівської спільноти й можливий низький рівень довіри до нового формату. Крім того, створення безпечної цифрової платформи може вимагати значних фінансових ресурсів, що в нинішніх умовах може бути недоцільним.

З іншого боку були аргументи «за»:

ідею онлайн-з’їзду підтримують, проте звернули увагу на складність забезпечення таємного електронного голосування, яке вимагає закон при обранні суддів КСУ, членів ВРП та Ради суддів.

Крім того, Дорожня карта з питань верховенства права допускає онлайн-формат лише як виняток, якщо офлайн-проведення неможливе. Нині ж така можливість є.

Також розглядають змішану модель:

офлайн-обговорення ,

, онлайн-голосування,

що допоможе залучити максимальну кількість суддів. Водночас необхідно з’ясувати, чи визнає суддівська спільнота легітимність такого механізму.

Також у ВРП вказують, що потрібно також мати чіткі відповіді на питання практичної реалізації онлайн-голосування — його безпечності, гарантування таємності та можливості перевірки достовірності результатів.

У Раді також припустили можливість перегляду вимоги щодо таємного голосування, адже такий підхід суттєво спростив би технічну сторону організації голосування та дозволив би більш надійно перевіряти його результати. Водночас необхідно продумати механізми захисту делегатів від можливого зовнішнього впливу

Наступні кроки та міжнародний досвід

У свою чергу керівник підрозділу юридичних та політичних консультацій проєкту GIZ Ukraine «Посилення відповідності України стандартам ЄС у сфері верховенства права» (3*E4U) Артем Шаіпов повідомив, що вже проведено переговори з Комітетом Верховної Ради з питань правової політики і Радою суддів. Планується консультація з експертами Латвії, які мають досвід онлайн-з’їздів та протидії кібератакам.

Зібрані пропозиції мають допомогти оцінити необхідні ресурси та визначити принципи побудови платформи.

Експерт проєкту Дмитро Люшін наголосив, що найбільший виклик — забезпечення надійного таємного голосування. Інші технічні модулі вже протестовано та частково інтегровано в судові інформаційні системи.

Наразі остаточного рішення щодо формату З’їзду суддів немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.