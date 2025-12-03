  1. Публикации
Важные годовщины: Украина формирует календарь памятных дат на 2026-2027 годы

09:00, 3 декабря 2025
Комитет Верховной Рады поручил доработать проект Постановления о праздновании памятных дат.
На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Постановления № 14203 года, который предусматривает определение на общегосударственном уровне памятных дат и юбилеев выдающихся личностей в 2026–2027 годах. Цель документа — систематизация мероприятий государственных органов по празднованию юбилеев важных событий общественно-политической жизни Украины и выдающихся личностей.

Как указано в пояснительной записке, принятие постановления позволит заранее организовать мероприятия, эффективно использовать государственные средства, а также снизить нагрузку на Верховную Раду от рассмотрения многочисленных проектов постановлений по отдельным юбилеям.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики на своем заседании 1 декабря 2025 года рассмотрел документ и подготовил соответствующие выводы. В частности, комитет предложил:

  • уточнить название Министерства культуры в тексте постановления;
  • рекомендовать Министерству иностранных дел подать предложения по включению памятных дат 2028–2029 годов в Календарь памятных дат ЮНЕСКО.

Памятные даты и юбилеи 2026 года:
Добавить:

  • 430 лет со времени заключения Берестейской унии — создание Украинской грекокатолической церкви (1596);
  • 2 июня — 30 лет со дня рождения Назария Войтовича (1996–2014), участника Революции достоинства, самого молодого Героя Небесной Сотни, Героя Украины.

Исключить:

  • 970 лет со времени рождения Нестора Летописца (около 1056–около 1114);
  • 6 января — 140 лет со дня рождения Алексы Алмазова (1886–1936);
  • 13 января — 90 лет со дня рождения Василия Захарченко (1936–2018);
  • 4 февраля — 130 лет со дня рождения Федора Максименко (1896–1983);
  • 4 июня — 160 лет со дня рождения Владимира Ротмистрова (1866–1941);
  • 16 июня — 210 лет со дня рождения Дениса (Дионисия) Бонковского (1816–1881);
  • 6 июля — 160 лет со дня рождения Августы Кохановской (1866–1927);
  • 18 июля — 70 лет со дня рождения Валентины Лутаевой (Берзиной) (1956–2023), олимпийской чемпионки по гандболу.

Памятные даты и юбилеи 2027 года:
Добавить:

  • 29 августа — 90 лет со дня рождения Василия Лисового (1937–2012), философа, педагога, правозащитника, политзаключенного советского режима.

Исключить:

  • 100 лет со времени основания Нежинского академического украинского драматического театра им. М. М. Коцюбинского.

Кроме того, комитет рекомендует включить проект постановления в повестку четырнадцатой сессии Верховной Рады и принять его за основу и в целом с учетом предложений комитета. Документ будет со-доповедоваться на пленарном заседании народным депутатом, первым заместителем председателя комитета Ириной Констанкевич.

Автор: Анастасия Гришкова

