Важливі річниці: Україна формує календар пам’ятних дат на 2026-2027 роки

Комітет Верховної Ради доручив допрацювати проєкт Постанови про відзначення пам’ятних дат.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт Постанови № 14203 року, який передбачає визначення на загальнодержавному рівні пам’ятних дат та ювілеїв видатних осіб у 2026–2027 роках. Метою документа є систематизація заходів державних органів щодо відзначення річниць важливих подій суспільно-політичного життя України та ювілеїв видатних особистостей.

Як зазначено у пояснювальній записці, ухвалення постанови дозволить заздалегідь організувати заходи, ефективно використовувати державні кошти, а також зменшити навантаження на Верховну Раду від розгляду численних проектів постанов щодо окремих річниць.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні 1 грудня 2025 року розглянув документ та підготував відповідні висновки. Зокрема, комітет запропонував:

уточнити назву Міністерства культури у тексті постанови;

рекомендувати Міністерству закордонних справ подати пропозиції щодо включення пам’ятних дат 2028–2029 років до Календаря пам’ятних дат ЮНЕСКО;

Пам’ятні дати та ювілеї 2026 року:

Додати:

430 років із часу укладення Берестейської унії – створення Української греко-католицької Церкви (1596);

2 червня – 30 років із дня народження Назарія Войтовича (1996–2014), учасника Революції Гідності, наймолодшого Героя Небесної Сотні, Героя України;

Вилучити:

970 років із часу народження Нестора Літописця (близько 1056–близько 1114);

6 січня – 140 років із дня народження Олекси Алмазова (1886–1936);

13 січня – 90 років із дня народження Василя Захарченка (1936–2018);

4 лютого – 130 років із дня народження Федора Максименка (1896–1983);

4 червня – 160 років із дня народження Володимира Ротмістрова (1866–1941);

16 червня – 210 років із дня народження Дениса (Діонісія) Бонковського (1816–1881);

6 липня – 160 років із дня народження Августи Кохановської (1866–1927);

18 липня – 70 років із дня народження Валентини Лутаєвої (Берзіної) (1956–2023), олімпійської чемпіонки з гандболу.

Пам’ятні дати та ювілеї 2027 року:

Додати: 29 серпня – 90 років із дня народження Василя Лісового (1937–2012), філософа, педагога, правозахисника, політв’язня радянського режиму;

Вилучити: 100 років із часу заснування Ніжинського академічного українського драматичного театру ім. М. М. Коцюбинського.

Крім того, комітет рекомендує включити проект постанови до порядку денного чотирнадцятої сесії Верховної Ради та прийняти його за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Співдоповідатиме документ на пленарному засіданні народний депутат, Перший заступник голови комітету Ірина Констанкевич.

Автор: Анастасія Гришкова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.