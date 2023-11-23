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ВККС оголосила новий конкурс у Вищий антикорупційній суд та його Апеляційну палату

13:17, 23 листопада 2023
Конкурс оголошено на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС.
ВККС оголосила новий конкурс у Вищий антикорупційній суд та його Апеляційну палату
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 23 листопада 2023 року оголосила конкурс на 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Конкурс оголошено на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Деталі та умови конкурсу будуть оприлюднені згодом.

Доповідачем із зазначеного питання був член ВККС та суддя ВАКС Олег Коліуш.

Нагадаємо, що у червні 2023 року голова ВАКС Віра Михайленко повідомила, що кількість суддів ВАКС потрібно збільшити на 15 суддів, а кількість суддів АП ВАКС – на 9 суддів.

Необхідність збільшення штату суддів у ВАКС пояснили поступово зростаючим навантаженням на діючих суддів.

26 вересня 2023 року Вища рада правосуддя визначила нову кількість суддів у Вищому антикорупційному суді – 63 посади, з них 21 посада суддів Апеляційної палати.

Зазначимо, що конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС відбувається за участю Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) – органу, який складається з шести визнаних фахівців у сфері права та антикорупційної діяльності, які призначаються ВККС виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері протидії корупції.

Останній конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, нагадаємо, відбувся у 2018-2019 роках.

Наразі у ВАКС та АП ВАКС здійснюють правосуддя 38 суддів, зокрема, 27 суддів у першій інстанції та 11 в Апеляційній палаті.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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