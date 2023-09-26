Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.

Вищий антикорупційний суд та його Апеляційна палата у перспективі зможуть отримати нових суддів.

Нагадаємо, що у червні 2023 року голова ВАКС Віра Михайленко повідомила, що кількість суддів ВАКС потрібно збільшити на 15 суддів, а кількість суддів АП ВАКС – на 9 суддів.

Необхідність збільшення штату суддів у ВАКС пояснили поступово зростаючим навантаженням на діючих суддів (суд зараз розглядає так звані «підсанкційні справи»), розглядом справ тільки у колегіальному складі, складністю справ, що знаходяться в провадженні ВАКС тощо. Також велике навантаження зафіксовано у слідчих суддів ВАКС, які з вересня 2019 року розглянули більше 35 тис. процесуальних звернень. Відтак, у ВАКС вважають, що є реальна перспектива звільнення осіб, що обвинувачуються у корупційних злочинах, від покарання у зв’язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, ще один суддя ВАКС – Олег Коліуш, у цьому році був відряджений на 4 роки у склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

12 липня відповідне рішення про збільшення штату ВАКС затвердили збори суддів Антикорупційного суду. 31 липня ВАКС звернувся з відповідними розрахунками у Вищу раду правосуддя.

У підсумку, Вища рада правосуддя 26 вересня 2023 року затвердила тимчасовий штат ВАКС та АП ВАКС, згідно з яким кількість суддів визначена у кількості 63 суддів (21 суддя в АП ВАКС).

Також, у Вищій раді правосуддя зазначили, що проект бюджету на 2024 рік передбачає фінансування на нових суддів ВАКС та нових працівників апарату Антикорупційного суду.

Зазначимо, що наразі у ВАКС здійснюють правосуддя 38 суддів, зокрема, 27 суддів у першій інстанції та 11 в Апеляційній палаті. Таким чином, кількість суддів ВАКС та АП ВАКС може збільшитися одразу на 25 суддів.

Відтак, Вище кваліфікаційна комісія суддів може планувати новий конкурс на посади суддів ВАКС (на додаток до вже оголошених та запланованих конкурсів).

Втім, ВАКС, незважаючи на те, що ініціатива розширення штату Антикорупційного суду належить, власне, самому суду, може зітнутися з несподіваною організаційною проблемою – нових суддів та працівників апарату ще необхідно забезпечити кабінетами, залами судових засідань тощо.

Автор В’ячеслав Хрипун

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