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Количество судей Высшего антикоррупционного суда будет увеличена до 63 судей

В ВАКС говорят, что не успевают рассматривать дела, поэтому на новые должности судей ВАКС состоится конкурс.

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Количество судей Высшего антикоррупционного суда будет увеличена до 63 судей

15:35, 26 сентября 2023
В ВАКС говорят, что не успевают рассматривать дела, поэтому на новые должности судей ВАКС состоится конкурс.
Количество судей Высшего антикоррупционного суда будет увеличена до 63 судей
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Высший антикоррупционный суд и его Апелляционная палата в перспективе могут получить новых судей.

Напомним, что в июне 2023 года председатель ВАКС Вера Михайленко сообщила, что количество судей ВАКС нужно увеличить на 15 судей, а количество судей АП ВАКС – на 9 судей.

Необходимость увеличения штата судей в ВАКС объяснили постепенно возрастающей нагрузкой на действующих судей (суд сейчас рассматривает так называемые «подсанкционные дела»), рассмотрением дел только в коллегиальном составе, сложностью дел, находящихся в производстве ВАКС и т. д.

Также большая нагрузка зафиксирована у следственных судей ВАКС, которые с сентября 2019 года рассмотрели более 35 тыс. процессуальных обращений.

В ВАКС считают, что есть реальная перспектива освобождения лиц, обвиняемых в коррупционных преступлениях, от наказания в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, еще один судья ВАКС – Олег Колиуш, в этом году был откомандирован на 4 года в состав Высшей квалификационной комиссии судей.

12 июля соответствующее решение об увеличении штата ВАКС утвердило собрание судей Антикоррупционного суда. 31 июля ВАКС обратился с соответствующими расчетами в Высший совет правосудия.

В итоге Высший совет правосудия 26 сентября 2023 года утвердил временный штат ВАКС и АП ВАКС, согласно которому количество судей суда определено в количестве 63 судей (21 судья в АП ВАКС).

Также, в Высшем совете правосудия отметили, что проект бюджета на 2024 год предусматривает финансирование новых судей ВАКС и новых работников аппарата Антикоррупционного суда.

Отметим, что в настоящее время в ВАКС осуществляют правосудие 38 судей, в том числе 27 судей в первой инстанции и 11 в Апелляционной палате. Таким образом, количество судей ВАКС и АП ВАКС может увеличиться сразу на 25 судей.

Высшая квалификационная комиссия судей, таким образом, может планировать новый конкурс на должности судей ВАКС (в дополнение к уже объявленным и запланированным конкурсам).

Впрочем, ВАКС, несмотря на то, что инициатива расширения штата Антикоррупционного суда принадлежит самому суду, может столкнуться с неожиданной организационной проблемой – новых судей и работников аппарата еще необходимо обеспечить кабинетами, залами судебных заседаний и т. д.

Автор Вячеслав Хрипун

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