Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Киевский окружной административный суд: что происходит с рассмотрением дел в цифрах

В ВСП сообщили, почему Киевский окружной административный суд рассматривает дела длительное время.

Необходимость создания военной полиции, прокуратуры и системы судов очевидна, - председатель Верховного Суда Станислав Кравченко

В то же время, эффективная реализация инициативы по созданию военной полиции, прокуратуры и системы судов, по словам председателя ВС Станислава Кравченко, потребует определенного времени.

Замена стороны исполнительного производства в делах об отводе физическим лицам земель государственной собственности, расположенных за пределами населенных пунктов, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд: В случае вступления в компетенцию соответствующего административного органа его правопреемник обязан выполнить все обязанности такого органа перед участниками административного производства и лицами, способствующими рассмотрению дела, а все решения и действия административного органа являются обязательными для его правопреемника.

Судье столичной апелляции прислали ходатайство с деньгами в конверте

Судья заявил о провокации и вмешательстве в осуществление правосудия.

Киевский окружной административный суд получит деньги для работников аппарата суда

Высший совет правосудия согласовал перераспределение финансирования.

  1. В Украине

Растратил средства предприятия: будут судить директора лесхоза на Закарпатье

18:24, 26 сентября 2023
Чиновник заключил договор на закупку сельскохозяйственной техники вопреки закону о публичных торгах, без объявления тендера, к тому же по завышенной цене.
Растратил средства предприятия: будут судить директора лесхоза на Закарпатье
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Работники ГБР завершили досудебное расследование директора Береговского лесного хозяйства госпредприятия «Леса Украины». Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

«В июне 2022 года чиновник занимал должность директора другого лесного хозяйства в Закарпатье и заключил договор с частным предприятием на закупку сельскохозяйственной техники стоимостью более 7,5 млн грн.

Он сделал это вопреки закону о публичных торгах, без объявления тендера, причем по завышенной цене», — отметили в ГБР.

Как подтвердила судебно-экономическая экспертиза, рыночная стоимость такой техники почти на 700 тысяч гривен ниже, чем приобрело предприятие.

Чиновника обвиняют в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в больших размерах и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Кудрявцева
    Тетяна Кудрявцева
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Володимир Погребняк
    Володимир Погребняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Богацька
    Наталія Богацька
    голова Південно-західного апеляційного господарського суду