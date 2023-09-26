Растратил средства предприятия: будут судить директора лесхоза на Закарпатье

Чиновник заключил договор на закупку сельскохозяйственной техники вопреки закону о публичных торгах, без объявления тендера, к тому же по завышенной цене.

Работники ГБР завершили досудебное расследование директора Береговского лесного хозяйства госпредприятия «Леса Украины». Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

«В июне 2022 года чиновник занимал должность директора другого лесного хозяйства в Закарпатье и заключил договор с частным предприятием на закупку сельскохозяйственной техники стоимостью более 7,5 млн грн.

Он сделал это вопреки закону о публичных торгах, без объявления тендера, причем по завышенной цене», — отметили в ГБР.

Как подтвердила судебно-экономическая экспертиза, рыночная стоимость такой техники почти на 700 тысяч гривен ниже, чем приобрело предприятие.

Чиновника обвиняют в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в больших размерах и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба.

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