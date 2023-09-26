В Минздраве разъяснили, будут ли изменения с 1 октября для женщин-медиков

Чтобы стать на военный учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года – до 31 декабря 2026 года.

Женщин медиков и фармацевтов обеспокоили заявления, что с 1 октября они обязательно должны стать на военный учет и будут ограничены в выезде за границу, поэтому в Минздраве ответили на некоторые вопросы:

Все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по таким специальностям: врач, стоматолог, акушерка, медсестра, фармацевт и провизор, научная сотрудница, руководитель подразделений в здравоохранении и т.д. уже должны состоять на военном учете. Эта норма не нова и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на военном учете.

Поэтому с января 2023 года женщины, которые учатся на медицинских или фармацевтических специальностях, ставятся на военный учет сразу после окончания обучения. Учреждение образования за 2 месяца до окончания обучения представляет списки женщин-выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Что изменится с 1 октября?

К сожалению, более 30 лет постановка на военный учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала не в совершенстве, из-за чего часть медиков в нем не учтены.

Поэтому с 1 октября 2023 года на военный учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились. Постановка на военный учет не равна мобилизации. Учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве.

Чтобы стать на военный учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года – до 31 декабря 2026 года. То есть каждая женщина вышеупомянутой специальности, до сих пор не состоящая на военном учете, должна стать на него в ближайшие 3 года (до 31.12.2026).

Что будет с трудоустройством?

До 31 декабря 2026 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться на работу без предоставления военного билета. Однако при принятии на работу женщин должны предупреждать, что предприятие будет обязано уведомить о ней Территориальный центр комплектования.

Затем женщина должна самостоятельно прибыть в ТЦК СП для взятия на военный учет.

А как насчет выезда за границу?

Женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно уезжать за границу. Начиная с 1 октября 2023 года никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин – не будет. Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, стоит она на военном учете или нет. В настоящее время ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности.

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