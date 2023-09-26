Привязали к конной подводе и тянули по дороге: на Львовщине суд наказал убийц правоохранителя

Один злоумышленник приговорен к пожизненному лишению свободы, а другой - к 15 годам тюрьмы.

Во Львовской области 61-летний и 34-летний мужчины признаны виновными в умышленном убийстве работника правоохранительного органа. Им назначено наказание – пожизненное лишение свободы и 15 лет лишения свободы, передает Офис Генерального прокурора.

«Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2015 года ночью на Радеховщине осужденные жестоко убили участкового инспектора милиции.

Они распивали алкогольные напитки возле магазина, где находились местные жители, среди которых и правоохранитель», - говорится в сообщении.

Между старшим из осужденных началась потасовка с одним из посетителей. Участковый вмешался в конфликт и пытался его прекратить.

В ответ полицейский получил удары по кулакам и трубе, от которых упал на землю и потерял сознание.

Как добавляют в ОГП, далее осужденный привязал потерпевшего за ногу цепью к конной подводе и вместе со своим сообщником тащил его по дорогам поселка.

«На полпути он приказал ему возвращаться домой, а сам за пределами поселка сбросил труп пострадавшего в канаву и скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении.

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