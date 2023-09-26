На Тернопольщине полицейские перекопали территорию заявительницы, чтобы найти ее банки с деньгами

Женщина закопала банки с деньгами на участке, а когда вернулась из-за границы через полтора года, не смогла найти их.

Источник фото: facebook.com/mvs.gov.ua

К работникам полиции обратилась жительница Тернопольской области и сообщила о том, что ее, вероятно, обокрал сосед.

Как рассказали в МВД Украины, в первые дни полномасштабного вторжения женщина собрала все заработанные деньги и драгоценные украшения, закрыла их в стеклянные банки и закопала.

Домой женщина приехала через 1,5 года, но клад уже не нашла, поэтому решила, что ее тайник нашел сосед, поскольку имеет металлоискатель, и написала заявление в полицию. Пенсионер все возражал.

В ходе расследования оперативники решили еще раз проверить территорию, перекопав ее.

«Правоохранители нашли все спрятанные банки. Как оказалось, женщина просто не запомнила точное место, где она закопала свои драгоценности», - отметили в МВД.

Уголовное производство следователи закрыли.

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