На Тернопільщині поліцейські перекопали територію заявниці аби знайти її банки із грошима

Жінка закопала банки з грошима на ділянці, а коли повернулася із-за кордону через півтора роки, не змогла їх знайти.

Джерело фото: facebook.com/mvs.gov.ua

До працівників поліції звернулася жителька Тернопільської області та повідомила про те, що її, ймовірно, обікрав сусід.

Як розповіли у МВС України, у перші дні повномасштабного вторгнення жінка зібрала усі зароблені гроші та дорогоцінні прикраси, закрила їх у скляні банки та закопала.

Додому жінка приїхала через 1,5 року, але скарб вже не знайшла, тож вирішила, що її сховок знайшов сусід, оскільки має металошукач, та написала заяву у поліцію. Пенсіонер усе заперечував.

У ході розслідування оперативники вирішили ще раз перевірити територію, перекопавши її.

«Правоохоронці віднайшли усі сховані банки. Як виявилось, жінка просто не запам'ятала точне місце, де вона закопала свої коштовності», - зазначили у МВС.

Кримінальне провадження слідчі закрили.

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