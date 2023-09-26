У ВАКС відбулися дебати щодо обвинувачення екснардепа в незаконному отриманні компенсації за житло

Відбулися дебати у справі стосовно колишнього народного депутата, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем.

У вівторок, 26 вересня, у Вищому антикорупційному суді України відбулись дебати у справі щодо обвинувачення колишнього народного депутата України восьмого скликання у зловживанні службовим становищем, – повідомляє САП.

Під час дебатів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наголосив на повноті та переконливості зібраних доказів у справі та попросив суд визнати обвинувачену особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Прокурор також запропонував призначити покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади на термін трьох років, і штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Після прокурора з промовою виступила сторона захисту обвинуваченого.

На наступному засіданні, яке призначено на 9 жовтня 2023 року, заплановано останнє слово обвинуваченого.

Зазначається, САП та НАБУ обвинувачують народного депутата в незаконному отриманні з жовтня 2016 по березень 2018 року 281,5 тисяч гривень компенсації за житло, попри наявність власної квартири у столиці.

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