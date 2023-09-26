Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.

Зміна підходів до оплати праці держслужбовців в проекті Бюджету на 2024 рік – це спроба запустити пілотний проект

Закон стосовно реформи підходів в оплаті праці чиновників не ухвалять в 2023 році, але зарплати в 2024 році будуть рахувати по-новому.

Обговорення плану реформ, який передбачає створення Вищого адмінсуду і реформу Верховного Суду, розпочнуть вже 26 вересня

Керівний комітет платформи донорів збереться вже сьогодні, 26 вересня – на засіданні можуть обговорити проект Плану реформ, який передбачає створення Вищого адміністративного суду та перевірку суддів Верховного Суду, а також допомогу з фінансуванням дефіциту бюджету України.

«П’ята колона» у Мінекономіки: очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк зареєстрований як російський підприємець, — ЗМІ

Нацагентством з акредитації, від якого залежить промисловий безвіз, керує російський підприємець Сергій Костюк, - ЗМІ.

Чи можна притягнути водія електросамокату до відповідальності за ст. 130: позиція судів

Практика судів поки що не є єдиною.

  1. Суд інфо
  2. / В Україні

У ВАКС відбулися дебати щодо обвинувачення екснардепа в незаконному отриманні компенсації за житло

15:59, 26 вересня 2023
Відбулися дебати у справі стосовно колишнього народного депутата, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем.
У ВАКС відбулися дебати щодо обвинувачення екснардепа в незаконному отриманні компенсації за житло
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У вівторок, 26 вересня, у Вищому антикорупційному суді України відбулись дебати у справі щодо обвинувачення колишнього народного депутата України восьмого скликання у зловживанні службовим становищем, – повідомляє САП.

Під час дебатів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наголосив на повноті та переконливості зібраних доказів у справі та попросив суд визнати обвинувачену особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Прокурор також запропонував призначити покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади на термін трьох років, і штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Після прокурора з промовою виступила сторона захисту обвинуваченого.

На наступному засіданні, яке призначено на 9 жовтня 2023 року, заплановано останнє слово обвинуваченого.

Зазначається, САП та НАБУ обвинувачують народного депутата в незаконному отриманні з жовтня 2016 по березень 2018 року 281,5 тисяч гривень компенсації за житло, попри наявність власної квартири у столиці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області