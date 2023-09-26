На Полтавщині стався вибух на газопроводі високого тиску – у МВС повідомили деталі

Кількість абонентів, які залишилися без газопостачання, уточнюється.

Джерело фото: Укрінформ

У Міністерстві внутрішніх справ надали оперативну інформацію щодо вибуху газопроводу високого тиску на Полтавщині.

Так, за даними МВС, вибух стався о 13:00 внаслідок розгерметизації підземного газопроводу високого тиску.

«Обслуговуючим персоналом перекрито проміжні засувки. Тиск в газопроводі на цій ділянці поступово знижується, загрози населеним пунктам немає», - йдеться у повідомленні.

Також у МВС наголосили, що горіння газу не спостерігається, а кількість абонентів, які залишилися без газопостачання уточнюється.

Підрозділами ДСНС здійснюється гасіння сухої трави.

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