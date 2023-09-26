На Полтавщине произошел взрыв на газопроводе высокого давления – в МВД сообщили детали

Количество оставшихся без газоснабжения абонентов уточняется.

Источник фото: Укринформ

В Министерстве внутренних дел предоставили оперативную информацию о взрыве газопровода высокого давления на Полтавщине.

Так, по данным МВД, взрыв произошел в 13:00 в результате разгерметизации подземного газопровода высокого давления.

«Обслуживающим персоналом перекрыты промежуточные задвижки. Давление в газопроводе на этом участке постепенно снижается, угрозы населенным пунктам нет», – говорится в сообщении.

Также в МВД подчеркнули, что горения газа не наблюдается, а количество оставшихся без газоснабжения абонентов уточняется.

Подразделениями ГСЧС осуществляется тушение сухой травы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.