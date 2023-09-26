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В ВАКС состоялись дебаты по обвинению экс-нардепа в незаконном получении компенсации за жилье

15:59, 26 сентября 2023
Состоялись дебаты по делу в отношении бывшего народного депутата, обвиняемого в злоупотреблении служебным положением.
В ВАКС состоялись дебаты по обвинению экс-нардепа в незаконном получении компенсации за жилье
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Во вторник, 26 сентября, в Высшем антикоррупционном суде Украины состоялись дебаты по делу по обвинению бывшего народного депутата Украины восьмого созыва в злоупотреблении служебным положением, - сообщает САП.

Во время дебатов прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры отметил полноту и убедительность собранных доказательств по делу и попросил суд признать обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Прокурор также предложил назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти на срок трех лет, и штраф в размере 17 тысяч гривен.

После прокурора с речью выступила сторона защиты обвиняемого.

На следующем заседании, которое назначено на 9 октября 2023 года, запланировано последнее слово обвиняемого.

Отмечается, САП и НАБУ обвиняют народного депутата в незаконном получении с октября 2016 по март 2018 года 281,5 тысяч гривен компенсации за жилье, несмотря на наличие собственной квартиры в столице.

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