Прив'язали до кінної підводи і тягнули дорогою: на Львівщині суд покарав вбивць правоохоронця

Одного зловмисника засуджено до довічного позбавлення волі, а іншого - до 15 років тюрми.

У Львівській області 61-річного та 34-річного чоловіків визнано винними в умисному вбивстві працівника правоохоронного органу. Їм призначено покарання – довічне позбавлення волі та 15 років позбавлення волі, передає Офіс Генерального прокурора.

«Прокурори в суді довели, що у квітні 2015 року вночі на Радехівщині засуджені жорстоко вбили дільничного інспектора міліції.

Вони розпивали алкогольні напої біля магазину, де були місцеві мешканці, серед яких і правоохоронець», - сказано у повідомленні.

Згодом між старшим із засуджених почалась бійка з одним із відвідувачів. Дільничний втрутився в конфлікт та намагався його припинити.

У відповідь поліцейський отримав удари кулаками та трубою, від яких впав на землю та втратив свідомість.

Як додають у ОГП, далі засуджений прив’язав потерпілого за ногу ланцюгом до кінної підводи та разом зі своїм спільником тягнув його дорогами селища.

«На півдорозі він наказав йому повертатися додому, а сам за межами селища скинув труп потерпілого у канаву та втік з місця події», - йдеться у повідомленні.

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