Розтратив кошти підприємства: судитимуть директора лісгоспу на Закарпатті

Посадовець уклав договір на закупівлю сільськогосподарської техніки всупереч закону про публічні торги, без оголошення тендеру, до того ж за завищеною ціною.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо директора Берегівського лісового господарства держпідприємства «Ліси України». Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Обвинувальний акт направлено до суду.

«У червні 2022 року посадовець обіймав посаду директора іншого лісового господарства на Закарпатті та уклав договір з приватним підприємством на закупівлю сільськогосподарської техніки вартістю понад 7,5 млн грн.

Він зробив це всупереч закону про публічні торги, без оголошення тендеру, до того ж за завищеною ціною», — зазначили в ДБР.

Як підтвердила судово-економічна експертиза, ринкова вартість такої техніки майже на 700 тисяч гривень нижча, аніж придбало підприємство.

Посадовця обвинувачують у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

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