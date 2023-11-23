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  1. В Україні

Чи потрібно скасувати податок на жіночі гігієнічні засоби в Україні: Данило Гетманцев запустив опитування

13:30, 23 листопада 2023
Такий податок у світі відомий як «tampon tax», і чимало країн або вже прийняли рішення про його скасування, або ж активно обговорюють це питання.
Чи потрібно скасувати податок на жіночі гігієнічні засоби в Україні: Данило Гетманцев запустив опитування
Зображення: rada.gov.ua
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Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев є представником від України в Академічному комітеті Європейської асоціації професорів податкового права (EATLP).

За його словами, тема конгресу 2024 року — гендерна дискримінація в оподаткуванні і одне із питань, яке поставили європейські колеги, стосується  ставлення українського суспільства до оподаткування ПДВ жіночих гігієнічних засобів.

«Зокрема, Конституція України (як і багатьох країн світу) забороняє будь-які обмеження за ознакою статі.

Тож виникає дуже просте питання - чому ж тоді українські жінки зобов'язані сплачувати протягом більшої частини свого життя ПДВ щомісячно купуючи гігієнічні товари, потреба в яких обумовлена самою природою жінки», - зазначив Гетманцев.

Голова Комітету пояснив, що такий податок у світі відомий як «tampon tax», і чимало країн або вже прийняли рішення про його скасування, або ж активно обговорюють це питання.

З огляду на вище написане, Данило Гетманцев запустив опитування, чи підтримують громадяни скасування ПДВ (20%) на жіночі гігієнічні засоби в Україні.

Зазначимо, що у Шотландії набув чинності закон, який зобов'язує державні та освітні установи безкоштовно надавати жінкам тампони та прокладки під час менструації. Ця перша подібна реалізована загальнонаціональна програма у світі, пишуть у ЗМІ.

Пізніше Гетманцев додав, що насправді зараз не можливо приймати жодні подібні пільги, навіть якщо вони вбачаються і популярними, і сучасними.

«Просто не можемо дозволити собі цю розкіш у цей надскладний час», - пояснив він.

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