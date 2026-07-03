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Біженців у Великій Британії змусять повертати по 13 тисяч доларів: за що треба платити

21:35, 3 липня 2026
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Щоб мати право на постійне проживання, біженці, які отримали право на роботу та заробляють певну суму, мають виплатити фіксований збір.
Біженців у Великій Британії змусять повертати по 13 тисяч доларів: за що треба платити
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У Великій Британії Велика Британія осіб, які отримали статус біженця, можуть зобов’язати відшкодовувати близько 10 тис. фунтів стерлінгів (понад $13,2 тис.) витрат, які держава спрямовувала на їхнє утримання. 

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Як повідомляють в МВС Великої Британії, у 2025 році на утримання біженців у країні було витрачено 4 млрд фунтів. Йдеться, зокрема, про оплату житла — 23,25 фунтів на добу у приватному орендованому житлі та 144 фунти в готелях, а також щотижневі субсидії в межах 9,95–49,18 фунтів на особу.

Згідно з пропозицією, біженці, які отримали право на постійне проживання і мають дохід, повинні будуть сплатити фіксований збір — орієнтовно 10 тис. фунтів стерлінгів. Особи, чиї заяви на притулок були відхилені, мають повністю повернути витрати держави перед повторним в’їздом до країни.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ поки не визначили конкретні пороги доходів і розміри щомісячних платежів, але передбачено, що міністр матиме повноваження коригувати ці параметри.

У Раді у справах біженців ініціативу розкритикували, назвавши її «несправедливим та непрактичним додатковим податком». Там також нагадали, що шукачам притулку заборонено працювати під час розгляду їхніх заяв.

У тексті законопроєкту Immigration and Asylum Bill громадяни України окремо не згадуються. Нові вимоги висувають для осіб, які проходять стандартну процедуру отримання притулку, тоді як для громадян України діють особливі умови - переважна більшість українців перебувають у Великій Британії за спеціальними урядовими програмами – Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», із 1 липня в Німеччині українські біженці, а також безробітні замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) отримуватимуть так званий базовий дохід (Grundsicherung). Нові правила передбачають зміни в порядку надання виплат для працездатних, але довгостроково безробітних жителів країни.

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