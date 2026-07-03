Беженцев в Великобритании заставят возвращать по 13 тысяч долларов: за что нужно платить

Чтобы иметь право на постоянное проживание, беженцы, получившие право на работу и зарабатывающие определенную сумму, должны уплатить фиксированный сбор.

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В Великобритании лица, получившие статус беженца, могут быть обязаны возмещать около 10 тыс. фунтов стерлингов (более $13,2 тыс.) расходов, которые государство направляло на их содержание.

Как сообщают в МВД Великобритании, в 2025 году на содержание беженцев в стране было потрачено 4 млрд фунтов. Речь, в частности, идет об оплате жилья — 23,25 фунта в сутки в частном арендованном жилье и 144 фунта в отелях, а также еженедельных субсидиях в размере 9,95–49,18 фунта на человека.

Согласно предложению, беженцы, получившие право на постоянное проживание и имеющие доход, должны будут уплатить фиксированный сбор — ориентировочно 10 тыс. фунтов стерлингов. Лица, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены, должны будут полностью вернуть расходы государства перед повторным въездом в страну.

В то же время в Министерстве внутренних дел пока не определили конкретные пороги доходов и размеры ежемесячных платежей, однако предусмотрено, что министр будет иметь полномочия корректировать эти параметры.

В Совете по делам беженцев инициативу раскритиковали, назвав её «несправедливым и непрактичным дополнительным налогом». Там также напомнили, что просителям убежища запрещено работать во время рассмотрения их заявлений.

В тексте законопроекта Immigration and Asylum Bill граждане Украины отдельно не упоминаются. Новые требования предлагаются для лиц, проходящих стандартную процедуру получения убежища, тогда как для граждан Украины действуют особые условия — большинство украинцев находятся в Великобритании по специальным правительственным программам: Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 июля в Германии украинские беженцы, а также безработные вместо социальной помощи для граждан (Bürgergeld) будут получать так называемый базовый доход (Grundsicherung). Новые правила предусматривают изменения в порядке предоставления выплат для трудоспособных, но длительно безработных жителей страны.