Нужно ли отменить налог на женские гигиенические средства в Украине: Данило Гетманцев запустил опрос

Такой налог в мире известен как «tampon tax», и многие страны либо уже приняли решение об его отмене, либо активно обсуждают этот вопрос.

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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев является представителем от Украины в Академическом комитете Европейской ассоциации профессоров налогового права (EATLP).

По его словам, тема конгресса 2024 года — гендерная дискриминация в налогообложении и один из вопросов, который поставили европейские коллеги, касается отношения украинского общества к налогообложению НДС женских гигиенических средств.

«В частности, Конституция Украины (как и многих стран мира) запрещает какие-либо ограничения по признаку пола.

Поэтому возникает очень простой вопрос – почему же тогда украинские женщины обязаны платить в течение большей части своей жизни НДС ежемесячно покупая гигиенические товары, потребность в которых обусловлена самой природой женщины», – отметил Гетманцев.

Глава Комитета пояснил, что такой налог в мире известен как «tampon tax», и многие страны либо уже приняли решение об его отмене, либо активно обсуждают этот вопрос.

Учитывая вышенаписанное, Данило Гетманцев запустил опрос, поддерживают ли граждане отмену НДС (20%) на женские гигиенические средства в Украине.

Отметим, что в Шотландии вступил в силу закон, обязывающий государственные и образовательные учреждения бесплатно предоставлять женщинам тампоны и прокладки во время менструации. Этот первая подобная реализованная общенациональная программа в мире, пишут в СМИ.

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