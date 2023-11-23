Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности

Апелляционная палата ВАКС ищет руководителя сектора коммуникаций и международного сотрудничества управления по организационному обеспечению.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила о вакантной должности руководителя сектора коммуникаций и международного сотрудничества управления по организационному обеспечению. Об этом говорится в пресс-службе АП ВАКС.

«Ждем ваших резюме до 17:00 30 ноября 2023 года по адресу электронной почты: [email protected], если у вас есть опыт взаимодействия с представителями медиа; опыт подготовки публикаций по юридической тематике; администрирование вебсайтов и ведение страниц организаций в социальных сетях Facebook, Instagram, Telegram, Youtube; идеально владеете украинским языком и инструментами графического дизайна (Canva).

После проработки резюме сообщения о приглашении на собеседование будут отправлены отобранным участникам», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Винницкой области сообщил о наличии вакантной должности.

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