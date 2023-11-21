Хозяйственный суд Винницкой области сообщил о наличии вакантной должности

Суд ищет секретаря судебного заседания.

В Хозяйственном суде Винницкой области имеется вакантная должность государственной службы категории «В» – секретаря судебного заседания. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Если Вы имеете высшее юридическое образование, не ниже степени младшего бакалавра или бакалавра в области «Право» или «Правоохранительная деятельность», свободно владеете государственным языком, готовы работать в команде, способны брать на себя обязательства, четко их соблюдать и выполнять, а главное – мечтаете работать в должности секретаря судебного заседания в Хозяйственном суде Винницкой области, присылайте Ваше резюме, мотивационное письмо и копию диплома о наличии соответствующего образования по адресу электронной почты: [email protected] или звоните по номеру «0432» 558-004», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей.

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