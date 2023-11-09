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Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей

16:15, 9 ноября 2023
Суд ищет ведущего специалиста, деловода и экспедитора отдела документального обращения.
Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей
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Соломенский районный суд города Киева сообщил, что в суде есть три вакантных должности. Об этом говорится на официальном сайте суда.

Среди них:

- ведущий специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;

- деловод отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярии)

- экспедитор отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярии).

«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять на электронный адрес: [email protected]

Документы принимаются до 15.11.2023 включительно.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», - говорится в сообщении.

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