Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет ведущего специалиста, деловода и экспедитора отдела документального обращения.

Соломенский районный суд города Киева сообщил, что в суде есть три вакантных должности. Об этом говорится на официальном сайте суда.

Среди них:

- ведущий специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;

- деловод отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярии)

- экспедитор отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярии).

«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять на электронный адрес: [email protected]

Документы принимаются до 15.11.2023 включительно.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», - говорится в сообщении.