Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантных должностей

Соломенский районный суд города Киева сообщил, что в суде есть три вакантных должности. Об этом говорится на официальном сайте суда.
Среди них:
- ведущий специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;
- деловод отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярии)
- экспедитор отдела документального обращения, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (канцелярии).
«Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять на электронный адрес: [email protected]
Документы принимаются до 15.11.2023 включительно.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», - говорится в сообщении.