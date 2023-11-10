В Гоструда напомнили, какие документы лицо с инвалидностью должно предоставить работодателю при трудоустройстве

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает, какие документы лицо с инвалидностью должно предоставить работодателю при трудоустройстве.
Отмечается, что для трудоустройства лицу с инвалидностью необходимо предоставить работодателю следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку;
- документ об образовании;
- справку медико-социальной экспертной комиссии;
- выписку из акта-осмотра медико-социальной экспертной комиссии, где указывается срок, группа инвалидности и ее причина;
- индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью, которая является обязательной для выполнения всеми работодателями.
Ранее в Гоструда напомнили трудовые права лиц с инвалидностью.
Также сообщалось, при каких условиях работодатель при принятии человека с инвалидностью имеет возможность получить компенсацию.
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