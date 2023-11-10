В Гоструда напомнили, какие документы лицо с инвалидностью должно предоставить работодателю при трудоустройстве

Для трудоустройства лицу с инвалидностью необходимо предоставить работодателю паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, справку медико-социальной экспертной комиссии и другие документы.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда сообщает, какие документы лицо с инвалидностью должно предоставить работодателю при трудоустройстве.

Отмечается, что для трудоустройства лицу с инвалидностью необходимо предоставить работодателю следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку;

документ об образовании;

справку медико-социальной экспертной комиссии;

выписку из акта-осмотра медико-социальной экспертной комиссии, где указывается срок, группа инвалидности и ее причина;

индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью, которая является обязательной для выполнения всеми работодателями.

Ранее в Гоструда напомнили трудовые права лиц с инвалидностью.

Также сообщалось, при каких условиях работодатель при принятии человека с инвалидностью имеет возможность получить компенсацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.