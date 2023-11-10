Верховна Рада приняла смету с расчетом, сколько депутат может тратить на помощников и аренду жилья

Предусмотрены средства для компенсации народному депутату стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера – примерно 20 тысяч грн в месяц и на зарплату помощникам – 88 тысяч грн.

9 ноября Верховная Рада приняла на 2024 год (проект постановления 10222).

Так, законопроектом «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» №10000 Управлению делами Аппарата Верховной Рады предусмотрено финансирование в объеме 2,953 млрд грн, в том числе по общему фонду – 2,947 млрд грн, по специальному фонду – 6,493 млн грн.

Из объема бюджетной программы на осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады наибольшими в составе расходов потребления являются расходы на «Оплата труда начисления на заработную плату». Это 945,77 млн грн, из которых производится оплата труда народных депутатов Украины, их помощников-консультантов, начисления на фонд оплаты труда. Также за их счет производятся расходы по программе «Другие выплаты населению», а именно финансовое обеспечение гарантированных статьями Законом «О статусе народного депутата Украины» компенсаций и возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий.

Поскольку объемы расходов на обеспечение указанных статей Закона «О статусе народного депутата Украины» зависят от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января, который, в свою очередь, с 1 января 2024 года вырастет до 3 028 грн, то, как указывает Комитет Рады, необходимо увеличение этих расходов в 2024 году.

Также оплата труда и начисления в сумме 1,228 млрд. грн. предусмотрены в рамках программы обслуживания и организационного, информационно-аналитического, материально-технического обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.

Итак, в целом на оплату труда и начисления в парламенте планируют потратить 2,173 млрд грн.

Фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины предусмотрен в сумме 88 418 грн. в месяц плюс начисления – 19 452 грн. в месяц.

Средства для компенсации стоимости проезда по территории Украины, которые ежемесячно выдаются народному депутату Украины – 7500 грн.

Средства для компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера – примерно 20 тысяч грн в месяц.

По бюджетной программе «Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины» расходы общего фонда в 2024 году запланированы в объеме 1,34 млрд грн. В частности, для финансовой поддержки Автобазы Управления делами – 135,44 млн грн; на финансовую поддержку Исследовательской службы Верховной Рады – 49,36 млн. грн.

По бюджетной программе «Освещение деятельности Верховной Рады Украины» расходы на потребление общего фонда запланированы в объеме 198,299 млн грн, из которых для ГП «Парламентский телеканал «Рада» – 169,17 млн грн.

Также во исполнение финансовых обязательств перед международными организациями, в частности, уплата членских взносов необходимо 1,725 млн грн и 5 млн грн – на визиты делегаций Верховной Рады Украины.

Напомним также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», перед рассмотрением закона о Бюджете на 2024 год Александр Корниенко предложил свою редакцию заключительных положений по оплате труда государственных служащих в Аппарате Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР.

Автор: Наталья Мамченко

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