Для работников Аппарата Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР в Бюджете предложили исключение – им не нужно проводить классификацию должностей

Перед рассмотрением закона о Бюджете на 2024 год Александр Корниенко предложил свою редакцию заключительных положений по оплате труда государственных служащих в Аппарате Верховной Рады, НАПК, НАБУ и ГБР.

9 ноября Верховная Рада приняла Закон о Государственном бюджете на 2024 год (законопроект №10000). Ранее мы рассказывали, что Кабмин заложил в 2024 году оплату труда государственных служащих по новым правилам на основе классификации должностей. Фактически госорганы должны будут как можно быстрее провести классификацию должностей. Для тех же госорганов, которые ее не проведут, будут более жесткие правила. То есть оплата труда чиновников будет зависеть от того, осуществят ли там эту классификацию.

Закон о Госбюджете предусматривает, что в 2024 году заработная плата государственного служащего государственного органа, проведшего классификацию должностей, состоит из должностного оклада, надбавки за ранг, надбавки за выслугу лет, месячной или квартальной премии, компенсации за дополнительную нагрузку и по вакантной должности, денежного пособия, выплачиваемого с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и других доплат, предусмотренных законами. Прибавка за выслугу лет на госслужбе устанавливается на уровне 2% должностного оклада за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада. Нормы Закона «О государственной службе» об условиях и порядке оплаты труда применяются в части, не противоречащей Закону о бюджете.

Впрочем, ко второму чтению проект был доработан и введены некоторые исключения. А именно – исключения для чиновников Верховной Рады, НАБУ, НАПК, ГБР.

Что заложил Минфин

Так, ко второму чтению Минфин добавил положения, согласно которым новые правила для госслужащих не будут распространяться на Аппарат Верховной Рады.

Согласно предложению Минфина в п. 21 Заключительных положений было определено, что «оплата труда работников Аппарата Верховной Рады Украины, НКРЭКУ осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2023 год».

4 ноября Комитет ВР по бюджету предложил добавить, кроме Аппарата Верховной Рады, к исключениям работников Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

Вместе с тем за день до принятия Бюджета, 8 ноября, «бюджетный» Комитет Верховной Рады собрался еще раз.

Дело в том, что от Комитета по вопросам Регламента поступило обращение, в котором отмечено, что в доработанном законопроекте «не учтены особенности правового статуса и деятельности аппарата единого законодательного органа, включая положения пункта 2.13 Бюджетных заключений Верховной Рады, и обращено внимание на возникновение правовой неопределенности при применении Заключительных положений доработанного законопроекта, а именно: пункта 21 (согласно которому оплата труда работников Аппарата Верховной Рады осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2023 год) и пунктами 10, 12–15 (которые тоже регулируют вопросы оплаты труда государственных служащих и у них не исключено слова «Аппарат Верховной Рады Украины»)».

Вместе с тем, первый вице-спикер Александр Корниенко направил в Комитет комплексное предложение об уточнении Заключительных положений по оплате труда государственных служащих государственных органов, которые не будут применять в 2024 году условия оплаты труда на основе классификации должностей, и обратился с просьбой учесть такое предложение.

В обращении Александр Корниенко отметил, что такое предложение сформировано на основе вышеупомянутых предложений Регламентного комитета «в целях четкости изложения правовых норм и недопущения их разного толкования при практическом применении».

По итогам дополнительного рассмотрения Комитет по бюджету решил установить, что в 2024 году оплата труда государственных служащих осуществляется на основе классификации должностей, «кроме государственных органов, указанных в пунктах 20 – 22 этого раздела».

То есть не нужно будет проводить классификацию должностей и применять новые правила оплаты труда в НАПК, НАБУ и ГБР, в Аппарате Верховной Рады Украины, в НКРЭКУ, в Антимонопольном Комитете и в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Отдельно установлено, что новые условия оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей «не применяются при определении оплаты труда государственных служащих аппарата органа законодательной власти».

«Оплата труда государственных служащих аппарата органа законодательной власти в 2024 году и законодательного урегулирования правового статуса парламентских государственных служащих осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2023 год, с продолжением действия абзаца восьмого пункта 14 раздела XI «Заключительные положения» Закона Украины «О государственной службе».

При этом фонд оплаты труда аппарата органа законодательной власти устанавливается в размерах, не менее тех, что предусмотрены на 2023 год», предложено в финальной редакции.

Также установлено, что нормы абзаца 8 пункта 14 раздела XI «Заключительные положения» Закона «О государственной службе» применяются до 31 декабря 2024 в государственных органах, которые не провели классификацию должностей государственной службы (с учетом ограничений, установленных пунктом 13 этого раздела), а также в государственных органах, указанных в пунктах 20 и 21 этого раздела.

То есть, руководители государственной службы в Аппарате Верховной Рады, НАПК, НАБУ, ДБР, НКРЭКУ и Комиссии по ценным бумагам в рамках экономии фонда оплаты труда будут иметь до 31 декабря 2024 года право устанавливать государственным служащим дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с Положением о применении стимулирующих выплат, что утверждается Кабинетом Министров Украины.

Отметим, что 9 ноября Верховная Рада также приняла постановление 10222, согласно которому на оплату труда помощников-консультантов одного депутата нужно 107,8 тысячи гривен в месяц.

Автор: Наталья Мамченко

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