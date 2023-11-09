Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

9 листопада Верховна Рада прийняла Закон про Державний бюджет на 2024 рік (законопроект №10000). Раніше ми розповідали, що Кабмін заклав у 2024 році оплату праці державних службовців за новими правилами, на основі класифікації посад. Фактично держоргани повинні будуть якнайшвидше провести класифікацію посад. Для тих же держорганів, які її не проведуть, будуть більш жорсткі правила. Тобто, оплата праці чиновників буде залежати від того, чи здійснять там цю класифікацію.

Закон про Держбюджет передбачає, що у 2024 році заробітна плата державного службовця державного органу, який провів класифікацію посад, складається з посадового окладу, надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, місячної або квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інших доплат, передбачених законами. Надбавка за вислугу років на держслужбі встановлюється на рівні 2% посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% відсотків посадового окладу. Норми Закону «Про державну службу» щодо умов та порядку оплати праці застосовуються в частині, що не суперечить Закону про бюджет.

Втім, до другого читання проект доопрацювали і ввели деякі виключення. А саме – виключення для чиновників Верховної Ради, НАБУ, НАЗК, ДБР.

Що заклав Мінфін

Так, до другого читання Мінфін додав положення, за якими нові правила для держслужбовців не будуть розповсюджуватися на Апарат Верховної Ради.

Відповідно до пропозиції Мінфіну у п. 21 Прикінцевих положень було визначено, що «оплата праці працівників Апарату Верховної Ради України, НКРЕКП, здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік».

4 листопада Комітет ВР з питань бюджету запропонував додати, крім Апарату Верховної Ради, до виключень працівників Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ.

Разом із тим, за день до ухвалення Бюджету, 8 листопада, «бюджетний» Комітет Верховної Ради зібрався ще раз.

Справа у тому, що від Комітету з питань Регламенту надійшло звернення, де зауважено, що у доопрацьованому законопроекті «не враховано особливості правового статусу та діяльності апарату єдиного законодавчого органу, включаючи положення пункту 2.13 Бюджетних висновків Верховної Ради, та звернуто увагу на виникнення правової невизначеності при застосуванні Прикінцевих положень доопрацьованого законопроекту, а саме: пункту 21 (згідно з яким оплата праці працівників Апарату Верховної Ради здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік) та пунктів 10, 12–15 (які теж регулюють питання оплати праці державних службовців і в них не виключено слова «Апарат Верховної Ради України»)».

Поряд з тим, перший віце-спікер Олександр Корнієнко надіслав до Комітету комплексну пропозицію стосовно уточнення Прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців державних органів, які не застосовуватимуть у 2024 році умови оплати праці на основі класифікації посад, та звернувся з проханням врахувати таку пропозицію.

У зверненні Олександр Корнієнко зазначив, що така пропозиція сформована на основі вищезгаданих пропозицій Регламентного комітету «з метою чіткості викладу правових норм та недопущення їхнього різного тлумачення при практичному застосуванні».

За підсумками додаткового розгляду Комітет з питань бюджету вирішив встановити, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад, «крім державних органів, зазначених у пунктах 20 – 22 цього розділу».

Тобто, не треба буде проводити класифікацію посад та застосовувати нові правила оплати праці у НАЗК, НАБУ та ДБР, в Апараті Верховної Ради України, у НКРЕКП, в Антимонопольному Комітеті і у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Окремо встановлено, що нові умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад «не застосовуються при визначенні оплати праці державних службовців апарату органу законодавчої влади».

«Оплата праці державних службовців апарату органу законодавчої влади у 2024 році та до законодавчого врегулювання правового статусу парламентських державних службовців здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, із продовженням дії абзацу восьмого пункту 14 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну службу».

При цьому фонд оплати праці апарату органу законодавчої влади встановлюється у розмірах, не менших, ніж передбачено на 2023 рік», запропоновано у фінальній редакцїі.

Також встановлено, що норми абзацу 8 пункту 14 розділу ХІ «Прикінцеві положення» Закону «Про державну службу» застосовуються до 31 грудня 2024 року до державних органів, що не провели класифікацію посад державної служби (з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 13 цього розділу), а також до державних органів, зазначених у пунктах 20 і 21 цього розділу.

Тобто, керівники державної служби у Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ, ДБР, НКРЕКП та Комісії з цінних паперів у межах економії фонду оплати праці матимуть до 31 грудня 2024 року право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначимо, що 9 листопада Верховна Рада також прийняла постанову 10222, відповідно до якої на оплату праці помічників-консультантів одного депутата потрібно 107,8 тисяч грн на місяць.

Автор: Наталя Мамченко

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