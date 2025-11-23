  1. В Україні

Українцям дали відповідь, чому графіки відключень світла змінюють кілька разів на день

07:00, 23 листопада 2025
Експерт з енергетичних питань пояснив, що резервні лінії живлення перевантажуються і можуть виходити з ладу, що створює нові проблеми з електропостачанням.
Українці нерідко стикаються з тим, що протягом дня графіки відключення електроенергії змінюються кілька разів. Чому так відбувається — пояснив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі «КИЇВ24».

«Це пов’язано з переконфігурацією системи. Зараз діють в основному резервні лінії живлення, і якщо на ці лінії навантажується велика кількість споживачів, то вони можуть виходити з ладу, це спричиняє додаткові проблеми. Тому потрібно змінювати графіки в ручному режимі», — пояснив він.

Водночас, за оцінкою експерта, такі зміни свідчать про високий рівень керованості енергосистеми. Це означає, що енергетики можуть оперативно обирати оптимальні рішення, щоб підключити якомога більше споживачів.

«Так працюють усі складні технологічні системи. А енергетична система України — це складна система складних систем. Саме така побудова цієї системи є гарантією того, що жоден наступний російський удар не зможе створити в цій системі так званий «блекаут», — зазначив Рябцев.

