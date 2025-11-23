  1. В Украине

Украинцам дали ответ, почему графики отключений света меняют несколько раз в день

07:00, 23 ноября 2025
Эксперт по энергетическим вопросам объяснил, что резервные линии питания перегружаются и могут выходить из строя, что создает новые проблемы с электроснабжением.
Украинцам дали ответ, почему графики отключений света меняют несколько раз в день
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы часто сталкиваются с тем, что в течение дня графики отключения электроэнергии меняются несколько раз. Почему так происходит, — объяснил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире «КИЕВ24».

«Это связано с переконфигурацией системы. Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это влечет за собой дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме», – пояснил он.

В то же время, по оценке эксперта такие изменения свидетельствуют о высоком уровне управляемости энергосистемы. Это означает, что энергетики могут оперативно выбирать оптимальные решения, чтобы подключить как можно больше потребителей.

Так работают все сложные технологические системы. А энергетическая система Украины – это сложная система сложных систем. Именно такое построение этой системы является гарантией того, что ни один следующий российский удар не сможет создать в этой системе так называемый блекаут, отметил Рябцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

свет графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине запретят выселять вынужденных переселенцев из мест временного проживания

Депутаты планируют защитить права переселенцев, которые проживают в государственных, коммунальных и частных объектах по всей стране и часто рискуют потерять крышу над головой из-за непрогнозируемых решений власти.

Когда приговор становится защитой: суд в Днепре отменил незаконную мобилизацию осужденного

Мужчину, которого уволили из рядов ВСУ из-за приговора за совершение тяжкого преступления, снова призвали — и снова демобилизовали.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

85 кандидатов претендуют на должность в ВАКС — конкурс выходит на финишную прямую

ВККС планирует закончить проверку практических заданий кандидатов в судьи ВАКС к Новому году.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]