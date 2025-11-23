Украинцам дали ответ, почему графики отключений света меняют несколько раз в день

Эксперт по энергетическим вопросам объяснил, что резервные линии питания перегружаются и могут выходить из строя, что создает новые проблемы с электроснабжением.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы часто сталкиваются с тем, что в течение дня графики отключения электроэнергии меняются несколько раз. Почему так происходит, — объяснил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире «КИЕВ24».

«Это связано с переконфигурацией системы. Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это влечет за собой дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме», – пояснил он.

В то же время, по оценке эксперта такие изменения свидетельствуют о высоком уровне управляемости энергосистемы. Это означает, что энергетики могут оперативно выбирать оптимальные решения, чтобы подключить как можно больше потребителей.

Так работают все сложные технологические системы. А энергетическая система Украины – это сложная система сложных систем. Именно такое построение этой системы является гарантией того, что ни один следующий российский удар не сможет создать в этой системе так называемый блекаут, отметил Рябцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.