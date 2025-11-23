У податковій службі розповіли, чи потрібно оподатковувати зарплату студента на практиці

Стало відомо, як утримується ПДФО із зарплати, яку виплачують студенту професійного закладу за роботу під час проходження виробничої практики.

Північне міжрегіональне управління ДПС нагадує, що згідно з Податковим кодексом будь-який дохід підлягає оподаткуванню ПДФО. Це стосується доходу, який був нарахований, виплачений або наданий людині протягом звітного податкового періоду.

При цьому, згідно з пп. 14.1.180 ПКУ податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розд. IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому ст. 18 та розд. IV ПКУ.

Відповідно до ч. 2 ст. 53 Закону України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» на час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.

Законом України від 21.08.2025 №4574-IX «Про професійну освіту» (далі – Закон №4574, набрав чинності 12.09.2025) визначено правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.

Згідно з ч. 1 ст. 17 Закону №4574 практична підготовка здобувачів професійної освіти є обов’язковою та невід’ємною формою організації освітнього процесу в закладі професійної освіти, яка спрямована на формування та/або вдосконалення у здобувачів професійної освіти професійних компетентностей за обраною ними професійною кваліфікацією (професійними кваліфікаціями) відповідно до освітньої програми.

Практична підготовка здобувачів професійної освіти організовується відповідно до договорів, укладених між закладами професійної освіти та підприємствами, установами, організаціями, іншими суб’єктами господарювання (п. 3 ст. 17 Закону №4574).

Частиною 6 ст. 17 Закону №4574 передбачено, що практична підготовка здобувачів професійної освіти у закладі професійної освіти, установах, організаціях, на підприємствах, в інших суб’єктах господарювання може передбачати виплату винагороди.

Винагорода за виконану роботу в межах проходження практичної підготовки перераховується на рахунок здобувача професійної освіти на підставі студентського трудового договору відповідно до законодавства.

Відповідно до ч. 6 та 7 ст. 21 КЗпП студентський трудовий договір – це особливий вид трудового договору, що укладається здобувачем освіти та підприємством, установою, організацією, який передбачає поєднання в межах освітньої програми здобуття освіти на робочому місці, зокрема за дуальною формою навчання, з виконанням трудових функцій.

Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях у суб’єктів господарювання для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

Таким чином, підприємство, при нарахуванні заробітної плати здобувачу професійної освіти за виконану ним роботу в межах проходження виробничої практики на підставі укладеного студентського трудового договору та договору із закладом професійної освіти зобов’язане, як податковий агент, утримати із суми такого доходу податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та перерахувати його до бюджету у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до пп. 21 п. 3 розд. Х Прикінцеві та перехідні положення Закону №4574 механізм розподілу заробітної плати за виробниче навчання, виробничу практику та інші види практичного навчання здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що діяв на день набрання чинності Законом №4574 (12.09.2025), відповідно до ч. 9 ст. 50 Закону України від 10.02.1998 №103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту» продовжує діяти для здобувачів професійної освіти, які вступили до закладу професійної (професійно-технічної) освіти до 1 січня 2026 року, а саме:

– 50 відс. заробітної плати за виробниче навчання, виробничу практику та інші види практичного навчання здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти направляється на рахунок закладу освіти для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист здобувачів освіти, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

