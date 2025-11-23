В налоговой службе сообщили, нужно ли облагать налогом зарплату студента на практике

Стало известно, как удерживается НДФЛ по зарплате, которую выплачивают студенту профессионального заведения за работу при прохождении производственной практики.

Северное межрегиональное управление ГНС напоминает, что согласно Налоговому кодексу любой доход подлежит обложению НДФЛ. Это касается дохода, который был начислен, выплачен или предоставлен человеку в течение отчетного налогового периода.

При этом согласно пп. 14.1.180 НКУ налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц является юридическое лицо (его филиал, отделение, другой обособленный подраздел), самозанятое лицо, представительство нерезидента — юридического лица, инвестор (оператор) по соглашению о разделе продукции, которые независимо от организационно‑правового статуса и способа налогообложения другими налогами и/или формы начисления (выплаты, предоставления) дохода (в денежной или неденежной форме) обязаны начислять, удерживать и уплачивать налог, предусмотренный разд. IV НКУ, в бюджет от имени и за счет физического лица с доходов, которые выплачиваются такому лицу, вести налоговый учет, подавать налоговую отчетность контролирующим органам и нести ответственность за нарушение его норм в порядке, предусмотренном ст. 18 и разд. IV НКУ.

Согласно ч. 2 ст. 53 Закона Украины от 05.09.2017 №2145‑VIII «Об образовании» на время производственного обучения и практики обучающимся обеспечиваются рабочие места, безопасные и безвредные условия труда в соответствии с образовательными программами и соглашениями между учреждениями образования и предприятиями, учреждениями, организациями, предоставляющими места для прохождения производственного обучения и практики. Во время прохождения производственного обучения и практики запрещается использовать труд обучающихся для целей, не предусмотренных образовательной программой.

Законом Украины от 21.08.2025 №4574‑IX «О профессиональном образовании» (далее — Закон №4574, вступил в силу 12.09.2025) определены правовые, организационные и финансовые основы функционирования и развития системы профессионального образования, создания условий для профессиональной самореализации личности и обеспечения потребностей общества и государства в квалифицированных работниках.

Согласно ч. 1 ст. 17 Закона №4574 практическая подготовка обучающихся профессионального образования является обязательной и неотъемлемой формой организации образовательного процесса в учреждении профессионального образования, направленной на формирование и/или совершенствование у обучающихся профессиональных компетентностей по избранной ими профессиональной квалификации (профессиональным квалификациям) в соответствии с образовательной программой.

Практическая подготовка обучающихся профессионального образования организуется согласно договорам, заключенным между учреждениями профессионального образования и предприятиями, учреждениями, организациями, другими субъектами хозяйствования (п. 3 ст. 17 Закона №4574).

Частью 6 ст. 17 Закона №4574 предусмотрено, что практическая подготовка обучающихся профессионального образования в учреждении профессионального образования, учреждениях, организациях, на предприятиях, в других субъектах хозяйствования может предусматривать выплату вознаграждения.

Вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет обучающегося профессионального образования на основании студенческого трудового договора в соответствии с законодательством.

Согласно ч. 6 и 7 ст. 21 КЗоТ студенческий трудовой договор — это особый вид трудового договора, который заключается обучающимся и предприятием, учреждением, организацией и предусматривает сочетание в рамках образовательной программы получения образования на рабочем месте, в частности по дуальной форме обучения, с выполнением трудовых функций.

Дуальная форма получения образования — это способ получения образования, предусматривающий сочетание обучения лиц в учреждениях образования (у других субъектов образовательной деятельности) с обучением на рабочих местах у субъектов хозяйствования для приобретения определенной квалификации, как правило, на основе договора.

Таким образом, предприятие при начислении заработной платы обучающемуся профессионального образования за выполненную им работу в рамках прохождения производственной практики на основании заключенного студенческого трудового договора и договора с учреждением профессионального образования обязано, как налоговый агент, удержать из суммы такого дохода налог на доходы физических лиц по ставке 18 процентов и перечислить его в бюджет в порядке, установленном ст. 168 НКУ.

Кроме того, следует отметить, что согласно пп. 21 п. 3 разд. X «Заключительные и переходные положения» Закона №4574 механизм распределения заработной платы за производственное обучение, производственную практику и другие виды практического обучения обучающихся учреждений профессионального (профессионально‑технического) образования, который действовал на день вступления в силу Закона №4574 (12.09.2025), согласно ч. 9 ст. 50 Закона Украины от 10.02.1998 №103/98‑ВР «О профессиональном (профессионально‑техническом) образовании» продолжает действовать для обучающихся профессионального образования, которые поступили в учреждение профессионального (профессионально‑технического) образования до 1 января 2026 года, а именно:

50 процентов заработной платы за производственное обучение, производственную практику и другие виды практического обучения обучающихся учреждений профессионального (профессионально‑технического) образования направляется на счет учреждения образования для осуществления его уставной деятельности, укрепления учебно‑материальной базы, на социальную защиту обучающихся, проведение культурно‑массовой и физкультурно‑спортивной работы.

