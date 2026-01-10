Укрзалізниця скоротила затримки поїздів після аномальної погоди

Через аномальні погодні умови частина поїздів все ще курсує з відхиленнями від графіку.

Фото: УЗ

Укрзалізниця інформує про поступове скорочення часу затримки низки поїздів, який був спричинений аномальними погодними умовами. Оборотні рейси відправлятимуться з початкових станцій з меншими відхиленнями від графіку, ніж попередньої доби.

Станом на 10 січня орієнтовні запізнення деяких поїздів:

№ 219 Дніпро–Київ: +3 години

№ 109/110 Івано-Франківськ–Херсон: +2 години

№ 144 Рахів–Суми: +1 година

№ 47/48 Чоп–Барвінкове: +1 година

№ 706 Пшемисль–Київ: +1 година

№ 59/60 Чоп–Київ: +1:30

№ 58/57 Ясіня–Київ: +1 година

№ 6/5 Ясіня–Запоріжжя: +1:30

№ 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук: +1 година

№ 33/34 Івано-Франківськ–Кривий Ріг: +1:30

№ 107/108 Солотвино–Київ: +1 година

№ 177/178 Івано-Франківськ–Київ: +2 години

№ 771 Київ–Хмельницький: +1:30

№ 88/87 Запоріжжя–Ковель: +1 година

Час запізнень орієнтовний та може змінюватися. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за оновленнями у застосунку Укрзалізниці.

