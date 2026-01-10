Укрзалізниця скоротила затримки поїздів після аномальної погоди
11:29, 10 січня 2026
Через аномальні погодні умови частина поїздів все ще курсує з відхиленнями від графіку.
Фото: УЗ
Укрзалізниця інформує про поступове скорочення часу затримки низки поїздів, який був спричинений аномальними погодними умовами. Оборотні рейси відправлятимуться з початкових станцій з меншими відхиленнями від графіку, ніж попередньої доби.
Станом на 10 січня орієнтовні запізнення деяких поїздів:
- № 219 Дніпро–Київ: +3 години
- № 109/110 Івано-Франківськ–Херсон: +2 години
- № 144 Рахів–Суми: +1 година
- № 47/48 Чоп–Барвінкове: +1 година
- № 706 Пшемисль–Київ: +1 година
- № 59/60 Чоп–Київ: +1:30
- № 58/57 Ясіня–Київ: +1 година
- № 6/5 Ясіня–Запоріжжя: +1:30
- № 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук: +1 година
- № 33/34 Івано-Франківськ–Кривий Ріг: +1:30
- № 107/108 Солотвино–Київ: +1 година
- № 177/178 Івано-Франківськ–Київ: +2 години
- № 771 Київ–Хмельницький: +1:30
- № 88/87 Запоріжжя–Ковель: +1 година
Час запізнень орієнтовний та може змінюватися. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за оновленнями у застосунку Укрзалізниці.
