  1. В Україні

Укрзалізниця скоротила затримки поїздів після аномальної погоди

11:29, 10 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Через аномальні погодні умови частина поїздів все ще курсує з відхиленнями від графіку.
Укрзалізниця скоротила затримки поїздів після аномальної погоди
Фото: УЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця інформує про поступове скорочення часу затримки низки поїздів, який був спричинений аномальними погодними умовами. Оборотні рейси відправлятимуться з початкових станцій з меншими відхиленнями від графіку, ніж попередньої доби.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Станом на 10 січня орієнтовні запізнення деяких поїздів:

  • № 219 Дніпро–Київ: +3 години
  • № 109/110 Івано-Франківськ–Херсон: +2 години
  • № 144 Рахів–Суми: +1 година
  • № 47/48 Чоп–Барвінкове: +1 година
  • № 706 Пшемисль–Київ: +1 година
  • № 59/60 Чоп–Київ: +1:30
  • № 58/57 Ясіня–Київ: +1 година
  • № 6/5 Ясіня–Запоріжжя: +1:30
  • № 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук: +1 година
  • № 33/34 Івано-Франківськ–Кривий Ріг: +1:30
  • № 107/108 Солотвино–Київ: +1 година
  • № 177/178 Івано-Франківськ–Київ: +2 години
  • № 771 Київ–Хмельницький: +1:30
  • № 88/87 Запоріжжя–Ковель: +1 година

Час запізнень орієнтовний та може змінюватися. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за оновленнями у застосунку Укрзалізниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Розлучення довжиною в життя: суд в Ужгороді поділив мільйонні статки подружжя після 41 року шлюбу

При розподілі великої кількості об’єктів нерухомості суд застосував усталену практику ВС

Зарплати військових можуть зрости до 100 тисяч гривень: у Раді зареєстрували законопроєкт

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального грошового забезпечення військових.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]