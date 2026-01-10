  1. В Украине

Укрзализныця сократила задержки поездов после аномальной погоды

11:29, 10 января 2026
Из-за аномальных погодных условий часть поездов все еще курсирует с отклонениями от графика.
Фото: УЗ
Укрзализныця информирует о постепенном сокращении времени задержки ряда поездов, которое было вызвано аномальными погодными условиями. Обратные рейсы будут отправляться с начальных станций с меньшими отклонениями от графика, чем в предыдущие сутки.

По состоянию на 10 января ориентировочные опоздания некоторых поездов:

  • № 219 Днепр–Киев: +3 часа
  • № 109/110 Ивано-Франковск–Херсон: +2 часа
  • № 144 Рахов–Сумы: +1 час
  • № 47/48 Чоп–Барвинково: +1 час
  • № 706 Пшемысль–Киев: +1 час
  • № 59/60 Чоп–Киев: +1:30
  • № 58/57 Ясиня–Киев: +1 час
  • № 6/5 Ясиня–Запорожье: +1:30
  • № 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчуг: +1 час
  • № 33/34 Ивано-Франковск–Кривой Рог: +1:30
  • № 107/108 Солотвино–Киев: +1 час
  • № 177/178 Ивано-Франковск–Киев: +2 часа
  • № 771 Киев–Хмельницкий: +1:30
  • № 88/87 Запорожье–Ковель: +1 час

Время опозданий ориентировочное и может изменяться. Пассажиров просят внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлениями в приложении Укрзализныци.

Укрзализныця

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственную помощь бизнесу снова будет контролировать Антимонопольный комитет:  законопроект

Верховная Рада предлагает восстановить контроль государственной помощи бизнесу и повысить прозрачность системы через АМКУ в соответствии с Соглашением с ЕС.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

