Укрзализныця сократила задержки поездов после аномальной погоды

Из-за аномальных погодных условий часть поездов все еще курсирует с отклонениями от графика.

Фото: УЗ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця информирует о постепенном сокращении времени задержки ряда поездов, которое было вызвано аномальными погодными условиями. Обратные рейсы будут отправляться с начальных станций с меньшими отклонениями от графика, чем в предыдущие сутки.

По состоянию на 10 января ориентировочные опоздания некоторых поездов:

№ 219 Днепр–Киев: +3 часа

№ 109/110 Ивано-Франковск–Херсон: +2 часа

№ 144 Рахов–Сумы: +1 час

№ 47/48 Чоп–Барвинково: +1 час

№ 706 Пшемысль–Киев: +1 час

№ 59/60 Чоп–Киев: +1:30

№ 58/57 Ясиня–Киев: +1 час

№ 6/5 Ясиня–Запорожье: +1:30

№ 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчуг: +1 час

№ 33/34 Ивано-Франковск–Кривой Рог: +1:30

№ 107/108 Солотвино–Киев: +1 час

№ 177/178 Ивано-Франковск–Киев: +2 часа

№ 771 Киев–Хмельницкий: +1:30

№ 88/87 Запорожье–Ковель: +1 час

Время опозданий ориентировочное и может изменяться. Пассажиров просят внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлениями в приложении Укрзализныци.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.