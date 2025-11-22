  1. В Україні

На Закарпатті військовий переправляв ухилянтів човном через Тису за 9 тисяч доларів

23:00, 22 листопада 2025
Зловмисник разом зі спільником організував нічні переправи човном до Угорщини.
На Закарпатті військовий переправляв ухилянтів човном через Тису за 9 тисяч доларів
На Закарпатті затримали зловмисників, які організували схему переправлення військовозобов’язаних човном через річку Тиса. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, військовослужбовець однієї з військових частин разом із цивільним спільником налагодили схему незаконного перетину кордону з Угорщиною для військовозобов’язаних.

Фігуранти визначали час і місце переправлення, збирали гроші з охочих виїхати та забезпечували нічний перехід човном через річку Тиса.

Вартість такого «маршруту» становила 3 тисячі доларів з особи: частину коштів переказували на банківську картку, решту передавали одному зі співучасників готівкою.

Спільників затримано у порядку ст. 208 КПК України – під час спроби переправити трьох «клієнтів» за 9 тисяч доларів.

На чоловіків, які намагалися незаконно залишити країну, складено адміністративні протоколи.

Фігурантам повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

